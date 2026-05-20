Μέλι: «Δεν είναι το παιχνίδι μεταξύ εμένα και κάποιου παίκτη, είναι παιχνίδι Φενέρ-Ολυμπιακός»

Με το Final 4 της EuroLeague να πλησιάζει, η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του ημιτελικού απέναντι στον Ολυμπιακό.

Κατά την άφιξη της τουρκικής ομάδας στην Αθήνα, ο Νικολό Μέλι στάθηκε στη σημασία της σωστής προετοιμασίας και της ομαδικής δουλειάς, τονίζοντας πως σε διοργανώσεις όπως το Final Four οι λεπτομέρειες είναι εκείνες που κάνουν τη διαφορά.

Ο Ιταλός φόργουορντ επισήμανε πως η ποιότητα των ομάδων είναι δεδομένη σε αυτό το επίπεδο, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ένταση, η φυσική δύναμη αλλά και ο παράγοντας της τύχης μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικοί στην προσπάθεια για πρόκριση και κατάκτηση του τίτλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μέλι:

Για το αν παίζει ρόλο η τύχη στα Final 4:

«Τα Final Four είναι πάντα λίγο και υπόθεση τύχης. Φυσικά πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να δώσουμε το μάξιμουμ της προσπάθειάς μας. Αλλά στο Final Four πάντα λίγη τύχη είναι ευπρόσδεκτη».

Για το τι πρέπει να κάνει μία ομάδα για να πάρει τον τίτλο:

«Χρειάζεται καλή προετοιμασία σήμερα και αύριο. Είμαστε φυσικά προετοιμασμένοι εδώ και πολύ καιρό. Πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε ο καθένας στον ρόλο του. Να κάνουμε τα μικρά πράγματα. Να είμαστε πιο επιθετικοί από τον αντίπαλο και πιο physical».

Για το αν μπορεί να κλειδώσει τους ψηλούς του Ολυμπιακού, όπως έχει κάνει με όλους στη φετινή EuroLeague:

«Δεν ξέρω ποιον αγώνα είδες, γιατί δεν έχω κλειδώσει κανέναν. Δεν είναι το παιχνίδι μεταξύ εμένα και κάποιου παίκτη του Ολυμπιακού. Είναι παιχνίδι Φενέρ – Ολυμπιακός. Θα είναι ομαδική δουλειά και ελπίζουμε ότι θα κάνουμε τη δουλειά».