Πανταλέων: «Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που τρέφεται από τους τίτλους»

Δηλώσεις στην ΕΡΤ παραχώρησε ο διευθυντής των αγωνιστικών τμημάτων του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Πανταλέων, με αφορμή τη μεγάλη φιέστα που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η εκδήλωση διεξήχθη παρουσία περισσότερων από 2.000 φιλάθλων, οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, γιορτάζοντας μαζί με τα τμήματα του συλλόγου τις επιτυχίες της σεζόν.

Ο Πανταλέων στάθηκε στη στήριξη του κόσμου του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας των φιλάθλων σε κάθε προσπάθεια των αθλητών και των τμημάτων του Ερασιτέχνη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο κλίμα ενότητας που υπάρχει στον σύλλογο, επισημαίνοντας πως η ανταπόκριση του κόσμου αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη συνέχεια και την περαιτέρω ανάπτυξη των αγωνιστικών τμημάτων.

Για τη δυναμική παρουσία του κόσμου:

«Ήταν σημαντικό και για τα παιδιά, για την ομάδα του βόλεϊ και για τα υπόλοιπα παιδιά που πήραν τώρα πρόσφατα τίτλους να έρθουν να το γιορτάσουν με τον κόσμο γιατί η ουσία αυτή είναι. Εμείς προσπαθούμε, εκτός από τους ίδιους αθλητές, να δώσουμε χαρά στον κόσμο και νομίζω ότι κάθε χρόνο αν διοργανώνουμε φιέστες γιορτάζοντας τίτλους είναι ευχάριστο για μας. Είναι η ανταμοιβή και η δικιά μας και όλων όσων που δουλεύουμε στον Σύλλογο και προσπαθούμε να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο».

Ο απολογισμός της φετινής χρονιάς για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό:

«Υπάρχει ικανοποίηση γιατί πρωταγωνιστούμε σε αρκετά αθλήματα, διεκδικούμε τίτλους σε πολλά σπορ, έχουμε σπουδαίους αντιπάλους και ποτέ δεν ξέρεις αν θα κατακτήσεις τους στόχους που έχεις θέσει. Προσπαθούμε να διεκδικούμε μέσα στο γήπεδο ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θεωρώ ότι το περιβάλλον που έχουμε φτιάξει στο Σύλλογο είναι ένα περιβάλλον το οποίο προσκαλεί και προκαλεί τους παίχτες να δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό, να χαίρονται μαζί με τον κόσμο που ακολουθεί παντού και υποστηρίζει παντού».

Για τον πρόεδρο του συλλόγου, Δημήτρη Βρανόπουλο:

«Και θεωρώ ότι έχοντας την τύχη να έχουμε τον κύριο Βρανόπουλο στην προεδρία του Συλλόγου, που πραγματικά δίνει τον καλύτερο του εαυτό και βοηθάει όλους τους αθλητές και όλα τα τμήματα, μπορούμε να φέρνουμε κι εμείς οι άνθρωποι που είμαστε εδώ κάποια πράγματα πίσω και στη διοίκησή μας αλλά και κυρίως στον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που τρέφεται από τις επιτυχίες, τρέφεται από τους τίτλους και αυτές οι μέρες είναι οι μέρες που χαιρόμαστε όλοι».

Για τις επιτυχίες των ομάδων βόλεϊ ανδρών και γυναικών:

«Καταρχάς αυτή είναι μια σεζόν που θεωρείται εκ του αποτελέσματος πετυχημένη. Τα δύο τμήματα στέφθηκαν πρωταθλητές απέναντι σε πολύ σπουδαίους αντιπάλους, σε πολύ δύσκολες ομάδες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και στις γυναίκες και στους άνδρες να επικρατήσουμε και θεωρώ ότι όλο αυτό είναι μια επιβράβευση όλου του σχεδιασμού που έγινε από τους προπονητές και από όλο τον οργανισμό. Αυτό αποδείχθηκε μέσα στο γήπεδο».

Για τη νέα αγωνιστική περίοδο και τους στόχους που θα μπουν:

«Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι αυτονόητος, δηλαδή να φέρει επιτυχίες στο σύλλογο. Δεν είναι εύκολο, χρόνο με το χρόνο αλλάζουν τα δεδομένα και ενισχύονται οι αντίπαλοι μας. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο στο μέτρο του δυνατού για να ενισχύσουμε τις ομάδες.

Θεωρώ ότι θα είμαστε σίγουρα πρωταγωνιστές, θα είμαστε σίγουρα διεκδικητές και στα βόλεϊ και στα υπόλοιπα αθλήματα. Αυτός είναι ο στόχος και από εκεί και πέρα με την δουλειά των αθλητών και την δουλειά των προπονητών να κατακτήσουμε τους τίτλους».

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής της ανδρικής ομάδας βόλεϊ στο Champions League:

«Δυστυχώς έχουμε όπως το γνωρίζετε ένα πολύ σοβαρό θέμα με τις εγκαταστάσεις. Το Champions League έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να αγωνιστείς. Είναι μια ιδέα που θέλουμε στο άμεσο μέλλον να την εφαρμόσουμε. Θέλουμε και αξίζει η ομάδα να παίξει στη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης. Εάν είναι εφικτό θα το κάνουμε.

Από εκεί και πέρα περιμένουμε σε δύο χρόνια καινούριες εγκαταστάσεις. Οπότε σίγουρα εκεί πέρα ο δρόμος είναι δεδομένος. Τώρα θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, θα συνεχίσουμε να είμαστε διεκδικητές και εύχομαι να έχουμε όλοι την υγεία μας».