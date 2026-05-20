Πέλικανς και Σπερς φέρνουν «άρωμα» NBA σε Παρίσι και Μάντσεστερ

Το NBA ανακοίνωσε επίσημα πως οι Νιού Ορλίνς Πέλικανς και Σαν Αντόνιο Σπερς θα συμμετάσχουν στους ευρωπαϊκούς αγώνες της regular season το 2027, στo πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος διεθνών αναμετρήσεων της λίγκας.

Συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν αρχικά στο «Accor Arena» στο Παρίσι, την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2027, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα ταξιδέψουν στην Αγγλία για παιχνίδι στο «Co-op Live», την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2027.

Το NBA Paris Game 2027, που παρουσιάζεται από την Tissot, θα αποτελέσει τον 16ο αγώνα ομάδων του NBA στη Γαλλία από το 1991 και παράλληλα τον έκτο επίσημο αγώνα regular season που φιλοξενείται στο Παρίσι.

Από την άλλη πλευρά, το NBA Manchester Game 2027 θα είναι ο 20ός αγώνας ομάδων του NBA στην Αγγλία από το 1993, ο δεύτερος συνολικά που διεξάγεται στο Μάντσεστερ και ο πρώτος αγώνας regular season στην πόλη.

Πέρα από τις αναμετρήσεις ανάμεσα σε Σπερς και οι Πέλικανς σε Παρίσι και Μάντσεστερ, το NBA θα πραγματοποιήσει σειρά κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων μέσω του προγράμματος NBA Cares.

Οι δράσεις θα επικεντρωθούν στην υγεία, την ευεξία και τη βιωσιμότητα, ενώ θα περιλαμβάνουν προπονητικά camps Jr. NBA/Jr. WNBA, προγράμματα ανάπτυξης προπονητών και διαιτητών, καθώς και διαδραστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν από κοντά τα μεγάλα παιχνίδια.

Ο Γενικός Διευθυντής του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβαζόγλου:

«Η διεξαγωγή αγώνων στο Παρίσι και στο Μάντσεστερ αντανακλά τη δυναμική ανάπτυξη που παρατηρούμε στο μπάσκετ και στο NBA στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Καθώς το ενδιαφέρον για το άθλημα συνεχίζει να αυξάνεται σε ολόκληρη την ήπειρο, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους Πέλικανς, τους Σπερς και τους συνεργάτες μας για να προσφέρουμε μοναδικές εμπειρίες στους οπαδούς, στους επίδοξους παίκτες και στις τοπικές κοινότητες».

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Καλαθοσφαιρικών Δραστηριοτήτων των Πέλικανς, Τζο Ντουμάρς:

«Η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες στο Παρίσι και το Μάντσεστερ αποτελεί μια απίστευτη ευκαιρία για τον οργανισμό μας να εκπροσωπήσει με υπερηφάνεια τόσο τη διοίκηση των Πελικάνς όσο και την πόλη της Νέας Ορλεάνης σε διεθνές επίπεδο.

Αυτοί οι αγώνες προσφέρουν μια μοναδική πλατφόρμα για να παρουσιάσουμε την ομάδα μας, την κουλτούρα μας και την κοινότητά μας σε παγκόσμιο κοινό, ενώ παράλληλα χτίζουμε ουσιαστικές σχέσεις με οπαδούς, συνεργάτες και κοινότητες στο εξωτερικό. Είμαστε ευγνώμονες που συμμετέχουμε στις συνεχείς προσπάθειες της NBA για διεθνή ανάπτυξη και είμαστε ενθουσιασμένοι που συμβάλλουμε στην παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος και στη σύνδεση με τις νέες γενιές οπαδών του μπάσκετ».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σπερς, Αρ Σι Μπούφορντ:

«Είναι απίστευτη τιμή για εμάς να επιστρέφουμε στη Γαλλία και να παίζουμε τον πρώτο μας αγώνα στην Αγγλία, δεδομένης της θερμής υποδοχής που έχουμε δεχτεί από την κοινότητα και τους οπαδούς σε όλη την Ευρώπη.

Η παρουσίαση μπάσκετ παγκόσμιας κλάσης, δράσεων με αντίκτυπο στην κοινότητα και συναρπαστικών ενεργειών για τους οπαδούς στην ευρωπαϊκή αγορά, σε συνεργασία με το πρωτάθλημα, συνάδει άμεσα με το όραμα της οργάνωσής μας να ενώνουμε το παγκόσμιο κοινό μας μέσω αξέχαστων εμπειριών και της κοινής αγάπης για τον αθλητισμό».