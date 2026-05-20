Καλαμάτα: «Εξετάζει την περίπτωση του Κένεθ Βάργκας»

Η Καλαμάτα ανέβηκε στη Super League και φτιάχνει το ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Δημοσίευμα από το εξωτερικό υποστηρίζει πως η «Μαύρη Θύελλα» ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 24χρονου επιθετικού από την Κόστα Ρίκα, Κένεθ Βάργκας, ο οποίος ανήκει στη Χαρτς και αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλαχουελένσε.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Κέβιν Χιμένες, η Καλαμάτα έχει ήδη καταθέσει πρόταση στην Χαρτς για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού, Κένεθ Βάργκας και περιμένει την απάντηση του σκωτσέζικου συλλόγου.

Ο Βάργκας ανήκει στη Χαρτς με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ αυτή την περίοδο αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλαχουελένσε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026. Αυτό σημαίνει πως για να προχωρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, η Χαρτς θα πρέπει πρώτα να διακόψει τον υπάρχοντα δανεισμό, καταβάλλοντας τη σχετική ρήτρα, πριν συζητήσει πιθανή μετακίνησή του στην Καλαμάτα.

Με τη φανέλα της Αλαχουελένσε, ο Κοσταρικανός φορ κατέγραψε μία ασίστ και ένα γκολ στο Απερτούρα σε επτά συμμετοχές, ενώ στο Κλαουσούρα έχει ήδη τρία γκολ και μία ασίστ σε 11 συμμετοχές.

Παράλληλα, αντιμετώπισε και προβλήματα τραυματισμών, χάνοντας αρκετά παιχνίδια λόγω μυϊκού προβλήματος και ενοχλήσεων στον αχίλλειο τένοντα. Στην παρουσία του με τη Χαρτς, ο Βάργκας μέτρησε 13 γκολ και οκτώ ασίστ σε 84 αναμετρήσεις, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στις Ερεδιάνο και Γκρέσια.

Ο διεθνής επιθετικός έχει ακόμη 21 συμμετοχές και τρία γκολ με την Εθνική ομάδα της Κόστα Ρίκα.

