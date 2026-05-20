Συγκίνηση στην Πορτογαλία: Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Μουντιάλ ο Ντιόγκο Ζότα

Μια ιδιαίτερα συμβολική και συγκινητική απόφαση πήρε η Εθνική Πορτογαλίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, τιμώντας τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε πως η αποστολή των Ίβηρων θα αποτελείται συμβολικά από «27+1» ποδοσφαιριστές, κρατώντας ουσιαστικά μία θέση αφιερωμένη στον άλλοτε επιθετικό της Λίβερπουλ.

Με αυτή την κίνηση, οι Πορτογάλοι θέλησαν να διατηρήσουν ζωντανή την παρουσία και τη μνήμη του Ζότα μέσα στην ομάδα. Ο Πορτογάλος άσος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο, σε ηλικία μόλις 28 ετών, ύστερα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος το πορτογαλικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Με το εθνόσημο της Πορτογαλίας, ο Ζότα κατέγραψε 49 συμμετοχές και 14 γκολ, αποτελώντας σημαντικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το UEFA Nations League τις σεζόν 2018-19 και 2024-25. Μάλιστα, ο τελικός απέναντι στην Ισπανία ήταν και η τελευταία εμφάνιση της καριέρας του με την Εθνική ομάδα.

Τα λόγια του Μαρτίνεθ:

«Είναι η δύναμή μας, η χαρά μας. Η απώλεια του Ντιόγκο ήταν μια αξέχαστη και πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα ήταν στο χέρι όλων μας να αγωνιστούμε για το όνειρο του Ντιόγκο και για το παράδειγμα που πάντα έδινε στην εθνική μας ομάδα. Το πνεύμα, η δύναμη και το παράδειγμα του Ζότα είναι το θετικό και θα είναι πάντα το θετικό».