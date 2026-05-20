Μπαρτσελόνα: Χειρουργήθηκε ο Φερμίν Λόπεθ, χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ο νεαρός Ισπανός υποβλήθηκε σε επέμβαση για αποκατάσταση κατάγματος και μένει εκτός από το μεγάλο ραντεβού του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση, για την αποκατάσταση του κατάγματος που υπέστη στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού, υποβλήθηκε σήμερα ο Φερμίν Λόπεθ. Ο μέσος της Μπαρτσελόνα τραυματίστηκε στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής (17/5) με την Μπέτις και δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στην αποστολή της εθνικής Ισπανίας, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο 23χρονος άσος είχε συμπεριληφθεί στην προκαταρκτική λίστα του Λουίς ντε λα Φουέντε και ήταν φαβορί για μία θέση στην τελική 26άδα, που αναμένεται να ανακοινωθεί την Δευτέρα (25/5).
«Η επέμβαση πήγε πολύ καλά και ήδη ανυπομονώ να επιστρέψω πιο δυνατός, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Η ζωή και το ποδόσφαιρο μπορεί κάποια στιγμή να σου φερθούν σκληρά, όταν δεν το περιμένεις και δεν το αξίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να υποστηρίξω την εθνική ομάδα και τους συμπαίκτες μου από το σπίτι», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Instagram ο Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος είχε 13 γκολ και 17 ασίστ τη φετινή σεζόν, συνεισφέροντας στην κατάκτηση της La Liga από την Μπαρτσελόνα.