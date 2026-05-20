Ελλάδα: Κανονικά το φιλικό με την Ιταλία - Η απόφαση για την «σκουάντρα ατζούρα»

Κανονικά θα διεξαχθεί τελικά το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο. Έτσι, μπήκε ένα… τέλος στα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στη γειτονική χώρα μετά τον νέο αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα πρώτα δημοσιεύματα ανέφεραν πως υπήρχε σκέψη οι Ιταλοί να αγωνιστούν με την ομάδα Ελπίδων, λόγω της διαδικασίας ανανέωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν έγινε αποδεκτό ούτε από την ελληνική πλευρά ούτε από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Μετά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στις δύο Ομοσπονδίες, η ιταλική πλευρά διαβεβαίωσε πως η αποστολή που θα ταξιδέψει στην Κρήτη θα είναι πλήρης, παρότι θα περιλαμβάνει αρκετά νέα πρόσωπα στο πλαίσιο της προσπάθειας επανεκκίνησης της ομάδας.

Η Ιταλία αναμένεται να παρουσιαστεί με ένα μείγμα έμπειρων διεθνών και νεαρών ποδοσφαιριστών, δίνοντας χώρο σε παίκτες της νέας γενιάς ενόψει της επόμενης προσπάθειας επιστροφής της ομάδας στην κορυφή του διεθνούς ποδοσφαίρου.