«Οδεύει προς Ρίο Άβε ο Νασιμέντο»

Στη Ρίο Άβε ως δανεικός αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντιόγκο Νασιμέντο, με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να αναφέρουν πως η υπόθεση βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Κοντά στον επαναπατρισμό του στην Πορτογαλία βρίσκεται ο Ντιόγκο Νασιμέντο, ένα χρόνο μόλις μετά τη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους από τη Βιζέλα, με την ομάδα του Πειραιά σύμφωνα με δημοσίευμα να παραχωρεί δανεικό στη Ρίο Άβε τον 23χρονο μέσο για την επόμενη σεζόν.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η μετακίνηση βρίσκεται σε τελικό στάδιο, με το Νασιμέντο να ακολουθεί το ίδιο δρομολόγιο με τον Γκουστάβο Μάντσα και να ενσωματώνεται στα πλάνα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Πορτογάλος αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό τον Ιούλιο του 2025, με το συμβόλαιό του με τους ερυθρόλευκους να εκπνέει το καλοκαίρι του 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία στο «Transfermarkt» υπολογίζεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε 26 συμμετοχές με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 1.400' αγωνιστικά λεπτά

