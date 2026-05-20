EuroLeague: «Οι X-Factors του φετινού Final Four»

Το Final Four της Αθήνας είναι προ των πυλών και η EuroLeague μέσω ανάρτησής της παρουσίασε τους τέσσερις παίκτες που μπορούν να κρίνουν την έκβαση της φετινής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα οι Ντόντα Χολ από Ολυμπιακό, Νάντο Ντε Κολό από Φενέρ, Σέρχιο Ντε Λαρέα από τη Βαλένθια και Γκάμπι Ντεκ από Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι προσωπικότητες που όλοι πρέπει να προσέξουν και μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Euroleague:

Ολυμπιακός: Ντόντα Χολ

Ο Ντόντα Χολ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός αν ο Ολυμπιακός φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου στο Final 4 της Αθήνας. Τα παιχνίδια αυτής της διοργάνωσης ταιριάζουν σε παίκτες με ενέργεια και ένταση, στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν απόλυτα, καθώς προσφέρει αθλητικότητα, αμυντική παρουσία και φάσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα.

Έχει ήδη δείξει τι μπορεί να προσφέρει απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, σε ένα ματς όπου είχε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν κυρίαρχοι σέντερ σε άλλες φιναλίστ ομάδες, έχει την ευκαιρία να επιβληθεί κοντά στο καλάθι και να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την πορεία του Ολυμπιακού.

Φενέρμπαχτσε: Νάντο Ντε Κολό

Ο Νάντο Ντε Κολό μπορεί να λειτουργήσει ως X-factor για τη Φενέρμπαχτσε, παρά το μεγάλο του όνομα και την εμπειρία του σε τελικές φάσεις. Ο δύο φορές πρωταθλητής και πρώην MVP της EuroLeague έχει περιορισμένο ρόλο από τον πάγκο, αλλά παραμένει εξαιρετικά αποτελεσματικός, με υψηλά ποσοστά ευστοχίας και σημαντική συμβολή σε λίγα λεπτά συμμετοχής.

Στα playoffs είχε καθοριστική εμφάνιση σε ένα από τα παιχνίδια της σειράς με τη Ζάλγκιρις, ενώ στο Final 4 μπορεί να επαναλάβει τέτοιες εκλάμψεις, επηρεάζοντας καθοριστικά την πορεία της ομάδας του.

Βαλένθια: Σέρχιο Ντε Λαρέα

Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα είναι ο νεαρότερος παίκτης του Final 4, αλλά έχει ήδη δείξει ωριμότητα και χαρακτήρα σε κρίσιμες στιγμές. Έχει συμβάλει σε σημαντικές νίκες της Βαλένθια, δείχνοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε παιχνίδια υψηλής πίεσης.

Με την προσοχή των αντιπάλων στραμμένη σε άλλους ηγέτες της ομάδας, μπορεί να βρει χώρο δράσης και να εξελιχθεί σε απρόσμενο παράγοντα επιρροής στη διοργάνωση.

Ρεάλ Μαδρίτης: Γκάμπι Ντεκ

Ο Γκάμπι Ντεκ επιστρέφει σε Final 4 για πέμπτη φορά, με τεράστια εμπειρία σε αυτό το επίπεδο και σημαντική παρουσία στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Παρότι φέτος έχει διαφορετικό ρόλο σε σχέση με προηγούμενες σεζόν, παραμένει παίκτης με μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας.

Η εμπειρία του, η σκληράδα του και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε απαιτητικά παιχνίδια τον καθιστούν πιθανό καθοριστικό παράγοντα για την προσπάθεια της Ρεάλ να διεκδικήσει τον τίτλο στην Αθήνα