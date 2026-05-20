ΠΑΟΚ: Σενάριο από Σλοβενία συνδέει τον Ριέρα με τον Δικέφαλο

Ο Άλμπερτ Ριέρα βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ ως υποψήφιος αντικαταστάτης του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο της ομάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σλοβενία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SportKlub, ο Ισπανός τεχνικός, Άλμπερτ Ριέρα, βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές που εξετάζονται ενόψει του καλοκαιριού και πιθανών αλλαγών στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ.

Τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζονται, με τον Ρουμάνο προπονητή να συνδέεται το τελευταίο διάστημα με την Μπεσίκτας και πιθανή μετακίνησή του στην Τουρκία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Δικέφαλος είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Ριέρα και σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν ο Ισπανός βρισκόταν στον πάγκο της Τσέλιε.

Μάλιστα, άνθρωποι του ΠΑΟΚ φέρονται να είχαν έρθει σε επαφή με τη σλοβενική ομάδα, διερευνώντας τις προϋποθέσεις πιθανής συνεργασίας. Ωστόσο, τότε η Τσέλιε δεν ήταν διατεθειμένη να επιτρέψει την αποχώρησή του.

Ο Ριέρα αποχώρησε πρόσφατα από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και ήδη το όνομά του βρίσκεται στη λίστα αρκετών ομάδων που αναζητούν νέο προπονητή. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρουν ότι πέρα από τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρον για τον Ισπανό τεχνικό φέρεται να υπάρχει και από τη Λουντογκόρετς, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή μετά την απώλεια του πρωταθλήματος στη Βουλγαρία.

