Κηφισιά: Ανανεώνει και πάει... Μουντιάλ ο Αντόνισε

Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αντόνισε ανακοίνωσε η Κηφισιά, πριν ο παίκτης ενσωματωθεί με την εθνική ομάδα του Κουρασάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παίκτης της Κηφισιάς θα παραμείνει ο Αντόνισε, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή από το Κουρασάο, λίγο πριν ταξιδέψει για το Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον Jeremy Cornelis Jacobus Antonisse γι' ακόμη ένα χρόνο.

Η παραμονή του καταδεικνύει τα βήματα προόδου που συνεχώς κάνει το project της Κηφισιάς τα τελευταία χρόνια και είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που ένας τόσο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας.

Ο Jeremy Cornelis Jacobus Antonisse θα έχει μάλιστα την τιμή και την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με την εθνικη ομαδα της χώρας του, το Κουρασάο, γεγονός που μας κάνει περήφανους.

Jeremy, καλή επιτυχία!»

