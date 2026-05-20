Σερβικά ΜΜΕ: «Στην Αθήνα για το Final Four ο Ομπράντοβιτς»

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Σερβίας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι επίσημος προσκεκλημένος της Euroleague στο Final Four που θα διεξαχθεί το «Telekom Center» και θα βρίσκεται στην Αθήνα το ερχόμενο τριήμερο (22-24/5).

Έτσι ο Ζοτς αναμένεται στη χώρα μας τις επόμενες ώρες ώστε να παρευρεθεί στα τελικά της διοργάνωσης που επιστρέφουν και πάλι στην Αθήνα, όντας και ο πολυνίκης της Euroleague, την οποία έχει κατακτήσει συνολικά 9 φορές.