Σερβικά ΜΜΕ: «Στην Αθήνα για το Final Four ο Ομπράντοβιτς»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να βρεθεί στο «T-Center» για το Final Four της Euroleague.

Σερβικά ΜΜΕ: «Στην Αθήνα για το Final Four ο Ομπράντοβιτς»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Σερβίας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι επίσημος προσκεκλημένος της Euroleague στο Final Four που θα διεξαχθεί το «Telekom Center» και θα βρίσκεται στην Αθήνα το ερχόμενο τριήμερο (22-24/5).

Έτσι ο Ζοτς αναμένεται στη χώρα μας τις επόμενες ώρες ώστε να παρευρεθεί στα τελικά της διοργάνωσης που επιστρέφουν και πάλι στην Αθήνα, όντας και ο πολυνίκης της Euroleague, την οποία έχει κατακτήσει συνολικά 9 φορές.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:01 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Ανανεώνει και πάει... Μουντιάλ ο Αντόνισε

15:45 EUROLEAGUE

Αντίστροφη μέτρηση για το Final-4 της Αθήνας στο στολίδι της Ευρώπης

15:21 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η ενημέρωση για την καλοκαιρινή προετοιμασία της «Ένωσης»

15:21 MVP

Πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος από το προηγούμενο πρωτάθλημα της Άρσεναλ;

15:10 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Ενδιαφέρει η περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ»

14:59 EUROLEAGUE

Σερβικά ΜΜΕ: «Στην Αθήνα για το Final Four ο Ομπράντοβιτς»

14:51 BET ON

Europa League: Σούπερ προσφορά* για τον τελικό από το Pamestoixima.gr

14:46 BET ON

Ποιο είναι το φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρήκε την απάντηση στο Athens Street Food Festival

14:45 GREEK BASKET LEAGUE

Σήμερα προπόνηση, αύριο δείπνο Γιαννακόπουλου – Αταμάν

14:33 SUPER LEAGUE

Ανακοινώθηκε από τη Μπόχουμ ο Ένις Τσοκάι

14:16 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στη… βιτρίνα ο Λιούμπισιτς, θετικά μηνύματα για Πινέδα

14:04 EUROLEAGUE

Καμπάτσο για Βαλένθια: «Έδειξε την αξία της απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας