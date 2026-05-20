Πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος από το προηγούμενο πρωτάθλημα της Άρσεναλ;

Ναι, η Άρσεναλ κατέκτησε την Πρέμιερ Λιγκ και όσοι πιστοί της έχουν απομείνει πανηγυρίζουν σαν τρελοί, ξεπερνώντας -επιτέλους- τους Invincibles!

Και μια και μιλάμε για την ομάδα του αήττητου πρωταθλήματος του 2004, είναι αρκετό κάποιοι φίλαθλοι των κανονιέρηδων να μην είχαν γεννηθεί καν τη μαγική εκείνη σεζόν που ο Henry και οι συμπαίκτες του, ξέχασαν τι σημαίνει ήττα. Αλλά και εμείς που προλάβαμε το τελευταίο πρωτάθλημα, οριακά θυμόμαστε τον εαυτό μας.

Ας ρίξουμε μια ματιά στο πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος, 22 χρόνια πριν...

Η Ελλάδα δεν είχε πάρει ακόμα το Euro 2004 και ο Άγγελος Χαριστέας δεν είχε γίνει εθνικός crush κάθε ελληνίδας μάνας.

Ο Κώστας Καραμανλής μόλις είχε γίνει πρωθυπουργός και το μεγαλύτερο πολιτικό άγχος της χώρας ήταν αν “θα προλάβουμε τους Ολυμπιακούς”.

Το πιο viral πράγμα στην Ελλάδα ήταν το ringtone “Crazy Frog” και όχι κάποιο TikTok με air fryer συνταγή.

Ο Παναθηναϊκός έπαιζε ακόμα Champions League χωρίς να μοιάζει με κοινωνικό πείραμα επιβίωσης.

Το Facebook δεν υπήρχε. Για να κάνεις stalking έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο σπίτι και να το σηκώσει ο πατέρας της.

Το Instagram δεν υπήρχε, άρα κανείς δεν φωτογράφιζε brunch, matcha latte και διακοπές στην Αμοργό λες και είναι campaign της Vogue.

Αν διάβαζες τη λέξη YouTube, νόμιζες ότι είναι το δεύτερο…GameCube (ούτε που το θυμάσαι) . Για να δεις highlights της Άρσεναλ περίμενες είτε την “Αθλητική Κυριακή”, είτε κάποιον τύπο να σου γράψει CD.

Το πιο “smart” κινητό στην Ελλάδα ήταν ένα Nokia που άντεχε περισσότερο και από σχέση εξ αποστάσεως.

Αν έλεγες “cloud”, όλοι θα κοιτούσαν τον ουρανό.

Το πιο ακριβό πράγμα που πλήρωνε ο μέσος Έλληνας ήταν ο… φραπέ στην παραλία, όχι το νοίκι στο Παγκράτι.

Το “πάμε για ποτό” σήμαινε μπουζούκια ή καφετέρια. Όχι natural wine bar με industrial αισθητική και DJ που σε ταξιδεύει σε rave party!

Η Cosmote έστελνε ακόμα μηνύματα τύπου “έχετε δωρεάν 20 SMS” και αυτό θεωρούνταν παροχή υψηλής τεχνολογίας.

Αν έλεγες σε φίλαθλο του Ολυμπιακού ότι θα κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο, θα γέλαγε μαζί σου.

Η λέξη “influencer” ακουγόταν σαν επάγγελμα από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Το να δεις σειρά σήμαινε να περιμένεις κάθε εβδομάδα νέο επεισόδιο στην τηλεόραση. Όχι “θα δω ένα επεισόδιο ακόμα” και ξημερώνει Τρίτη.

Και κυρίως;

Ο κόσμος τότε πίστευε ότι η Άρσεναλ θα ξαναπάρει πρωτάθλημα πολύ πιο σύντομα από τον Παναθηναϊκό. Τελικά και οι δύο αποφάσισαν να κάνουν reboot στην έννοια της υπομονής, αν και ο ένας κατέκτησε το πρωτάθλημα πριν το 2026. Παραδόξως...