Καμπάτσο για Βαλένθια: «Έδειξε την αξία της απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός»

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στον ημιτελικό του Final 4 της EuroLeague και ο Φακούντο Καμπάτσο σχολίασε την πορεία της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, το γεγονός ότι απέκλεισαν μία σπουδαία ομάδα, τον Παναθηναϊκό AKTOR και τις απουσίες των Λεν και Ταβάρες.

Οι δηλώσεις του Καμπάτσο:

«Η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά όλη τη σεζόν και δεν ήταν τυχαία δεύτερη στην κανονική περίοδο. Έδειξε την αξία της απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα με μεγάλη εμπειρία όπως ο Παναθηναϊκός στα playoffs. Ένας ημιτελικός είναι πάντα 50-50. Το αποτέλεσμα θα κριθεί από το ποιος θα είναι πιο ψύχραιμος στις δύσκολες στιγμές, ποιος το θέλει περισσότερο και ποιος θα παίξει πιο έξυπνα. Δουλεύουμε 8-9 μήνες γι’ αυτή τη στιγμή και θα είμαστε έτοιμοι.

Είναι δύο σημαντικοί παίκτες (Ταβάρες και Λεν), με σημαντικό ρόλο στην επίθεση και κυρίως στην άμυνά μας, φυσικά θα προτιμούσα να τους έχουμε διαθέσιμους, αλλά τώρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα όπλα μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και για να συμβεί αυτό όλη η ομάδα θα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά. Άλλωστε και στα playoffs παίξαμε ουσιαστικά χωρίς τον Ταβάρες, ο Γκαρούμπα έκανε πολύ καλή δουλειά μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά και τα καταφέραμε».