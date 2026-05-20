EuroLeague Final Four 2026: Συναντήθηκαν Μητσοτάκης και Μπουένο

Συνάντηση στο πλαίσιο του EuroLeague Final Four 2026 στην Αθήνα είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο CEO της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης Τσους Μπουένο.

Οι δύο πλευρές μίλησαν σε φιλικό κλίμα, με τον πρωθυπουργό να στέλνει το δικό του μήνυμα ενόψει του event της χρονιάς στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά το μήνυμά του Μητσοτάκη:

«Σπουδαία συνάντηση με τον Τσους Μπουένο ενόψει του F4 της EuroLeague που έρχεται στην Αθήνα. Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας».

