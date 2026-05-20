Ολυμπιακός: Στο Γ. Καραϊσκάκης και τη νέα αγωνιστική σεζόν

Τέλος στα... σενάρια μετακόμισης από το φαληρικο γήπεδο έβαλε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εισιτηρίων διάρκειας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

«Όπως έχετε καταλάβει θα είμαστε και αυτή τη χρονιά στο “Καραϊσκάκης», επειδή δεν είναι εύκολο να τηλεμεταφέρουμε τις θέσεις σε άλλο γήπεδο. Αυτή τη χρονιά θα είμαστε στο ίδιο γήπεδο, το οποίο είναι και θα είναι πάντα το σπίτι μας», ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της ερχόμενης σεζόν.

Η διάθεση των νέων καρτών για τα εισιτήρια διάρκειας ξεκινά από το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Μαΐου στις 15:00 για τους περσινού κατόχους, ενώ από τις 15 Ιουνίου η διαδικασία ανοίγει για όλους.