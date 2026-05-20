Final 4 και Ελλάδα: Όταν η τελική φάση διεξάγεται στη χώρα μας

Αν το μπάσκετ είχε Tinder, τότε η σχέση Final 4 και Ελλάδα θα είχε swipe δεξιά απ’ την πρώτη ματιά. Και πώς να μην έχει; Κάθε φορά που η Ευρωλίγκα φέρνει τα μεγάλα σαλόνια της στη χώρα μας, κάτι μαγικό συμβαίνει. Κάτι που μυρίζει μπασκετικό μέταλλο, φωνές από τα κάγκελα, καπνογόνα που φωτίζουν τον τίτλο πριν ακόμα τον σηκώσει κανείς.

Το σενάριο για το 2026 φωνάζει εδώ και καιρό δυνατά, Final 4 στο TELEKOM CENTER Athens. Στην έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR, στο μέρος που έχουν γραφτεί έπη, σε ένα Glass Floor που περιμένουν όλοι να γραφτούν πολλλά παραπάνω.

Και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Ας ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, ρίχνοντας μια ματιά σε κάθε Final 4 της Ελλάδος.

1993 στο ΣΕΦ: Όταν η Λιμόζ τρέλανε τους πάντες

Ο ΠΑΟΚ έπαιζε μεγάλο μπάσκετ και μπήκε στο Final 4 με φιλοδοξίες. Ο Πρέλεβιτς, ο Λέβινγκστον, όλοι ζούσαν και ανέπνεαν για τον ημιτελικό με την Μπενετόν Τρεβίζο. Μόνο που απέναντί τους δεν ήταν μια απλή ιταλική ομάδα. Το όνομα Τόνι Κούκοτς σας λέει κάτι; Ο μετέπειτα καλύτερος συμπαίκτης του Μάικλ Τζόρνταν, μαζί με τον Ρουσκόνι (21 πόντους) σταμάτησαν το όνειρο για τον Δικέφαλο του Βορρά με 79-77 στον ημιτελικό. Πού να ήξεραν όμως ότι κάτι άλλο τους περίμενε στον τελικό.

Ήταν η μέρα που η Λιμόζ σόκαρε την Ευρώπη και σήκωσε την ευρωπαϊκή κούπα!

Όσο για τον ΠΑΟΚ; Πήρε την τιμή του πίσω με νίκη στον μικρό τελικό επί της Ρεάλ: 76-70. Τρίτος στην Ευρώπη, σε μια εποχή που τα σουβλάκια κόστιζαν 150 δραχμές.

Το 2000 στην Πυλαία, ήρθε το 2ο αστέρι

Το Παλατάκι γίνεται ευρωπαϊκή σκηνή και ο Παναθηναϊκός φοράει το δεύτερο στέμμα του. Η Εφές του μελλοντικού προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, βλέπει το «πράσινο» τρένο να περνάει στον ημιτελικό. Και μετά, ο τελικός κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν πιο δύσκολη υπόθεση.

Τελικό σκορ 73-67: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με το ύφος του “το 'χα δει από το scouting”, o «πράσινος» Όντεντ Κάτας παίζει κόντρα στην αγαπημένη του Μακάμπι και την κερδίζει μόνος, ο Ζέλικο Ρέμπρατσα βρίσκεται στο τριήμερο της ζωής του και ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει ξανά στην κορυφή.

Πρώτη φορά στην ιστορία που ελληνική ομάδα σηκώνει ευρωπαϊκό σε ελληνικό έδαφος. Και δεν ήταν η τελευταία.

Το 2007 στο ΟΑΚΑ: Παναθηναϊκός εναντίον Παπαλουκάς σημειώσατε άσο

Το τότε ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε μπασκετικό ναό, πολύ πριν σκεφτεί κανείς τα glass floor και τους ιδιαίτερους φωτισμούς. Ο Παναθηναϊκός, με πεντάδα που ακόμα στοιχειώνει τους αντίπαλους προπονητές (Διαμαντίδης, Μπετσίροβιτς, Σισκάουσκας, Μπατίστ, Τσαρτσαρής), καθαρίζει πρώτα την Ταού Κεράμικα στον ημιτελικό και μετά, στον μεγάλο τελικό, κοντράρει στα ίσια την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2006, ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

93-91, σε ένα από τα πιο ψυχοβγαλτικά ματς όλων των εποχών.

Ο Ζοτς σηκώνει την τέταρτη του κούπα με τον Παναθηναϊκό. Οι εξέδρες μοιάζουν με λαϊκό πανηγύρι και το (τότε) ΟΑΚΑ, σε μια από τις πλέον καυτές εποχές του ever!

Το 2026 έχουμε ξανά ελληνική συμμετοχή. Τι θα γίνει φέτος;

Με νέο γυάλινο παρκέ, νέες τεχνολογίες, νέο αίμα και με ελληνική παρουσία, τον Ολυμπιακό.Το παρελθόν δείχνει ξεκάθαρα: όταν το Final 4 παίζει εντός έδρας, η Ελλάδα δεν αστειεύεται. Από τον ΠΑΟΚ του '93 μέχρι τον Ζοτσαρισμένο Παναθηναϊκό το '07, η χώρα μας ξέρει να γράφει ιστορία με μπάλα μπάσκετ.

