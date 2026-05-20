Γιούλ: «Θα θυμάμαι για μια ζωή το καλάθι με τον Ολυμπιακό»

Όσα δήλωσε ο Σέρχιο Γιούλ ενόψει του EuroLeague Final Four 2026.

Σε δηλώσεις του ενόψει του Final Four 2026, ο Σέρχιο Γιούλ αναφέρθηκε στο επικείμενο ισπανικό εμφύλιο με τη Βαλένθια για τα ημιτελικά καθώς και για το νικηφόρο καλάθι στον τελικό του Κάουνας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το καλάθι που είχε πετύχει κόντρα στον Ολυμπιακό: «Ήταν απίστευτο και νιώθω τυχερός που το έζησα. Θα το θυμάμαι με αγάπη για το υπόλοιπο της ζωής μου, έχει γραφτεί στην ιστορία της Euroleague. Κάθε παίκτης ονειρεύεται να ζήσει μια τέτοια στιγμή. Ελπίζω η εμπειρία μας από τέτοιους τελικούς να αποτελέσει πλεονέκτημα. Από την άλλη, το κίνητρο και η λαχτάρα όσων παίζουν για πρώτη φορά σε Final 4 τούς καθιστά διπλά επικίνδυνους».

Για τον ημιτελικό με τη Βαλένθια: «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: την Παρασκευή δεν υπάρχει αύριο. Το Σάββατο δεν υφίσταται καν. Πρέπει να τα δώσουμε όλα για να νικήσουμε τη Βαλένθια, να δώσουμε και τη ζωή μας στο παρκέ για να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι και να προκριθούμε στον τελικό. Οι παίκτες το ξέρουν, το προπονητικό επιτελείο το ξέρει, είμαστε όλοι πλήρως συνειδητοποιημένοι.

Παίζουμε κόντρα σε μια φανταστική ομάδα. Το απέδειξαν όλη τη χρονιά στην Ευρώπη τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας. Τα προηγούμενα ματς δεν έχουν καμία σημασία. Η Παρασκευή είναι ένας ακόμη τελικός. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλουμε τα δυνατά μας σημεία και να τους εμποδίσουμε να κάνουν το παιχνίδι τους».

Για τις απουσίες των Ταβάρες και Λεν: «Προφανώς και θα θέλαμε να είναι μαζί μας, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Αντί να κλαιγόμαστε, πρέπει να δουλέψουμε διπλά και να το χρησιμοποιήσουμε ως επιπλέον κίνητρο για να παίξουμε καλά την Παρασκευή».

