Σέρβικα ΜΜΕ: «Μια ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Μοντέρο»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία η Χάποελ δίνει 3.5 εκατομμύρια στον παίκτη της Βαλένθια, αλλά ο Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι πρώτο φαβορί για την απόκτησή του.

Ένα ακόμα δημοσίευμα θέλει τον Ζαν Μοντέρο να αφήνει την ομάδα της Βαλένθια, στο τέλος της σεζόν και να ετοιμάζεται να μετακομίσει στον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει το «Mozzart Sport», οι «ερυθρόλευκοι» είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Δομινικανού γκαρντ, παρά την πολύ καλή πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα η ισραηλινή ομάδα προσφέρει στον Μοντέρο συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 3,5 εκατ. δολαρίων, με την πρόταση του Ολυμπιακού να είναι μικρότερη αλλά τον παίκτη να θέλει Ολυμπιακό.

