Ρεάλ, ΤΣΣΚΑ και Παναθηναϊκός οι κορυφαίοι

Συνολικά 22 ομάδες έχουν κατακτήσει μέχρι σήμερα το τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Πολυνίκης του θεσμού είναι η Ρεάλ Μαδρίτης που μετράει 11 κατακτήσεις, ενώ ακολουθεί η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με οκτώ.

Μετά τους Ρώσους, στην τρίτη θέση της λίστας, βρίσκεται η ομάδα του «τριφυλλιού» που έχει πανηγυρίσει 7 φορές την κατάκτηση του θεσμού και αμέσως μετά η Μακάμπι Τελ Αβίβ με 6 κατακτήσεις.

Οι «πράσινοι» είναι δεδομένα η πιο επιτυχημένη ελληνική ομάδα στο θεσμό, με τον Ολυμπιακό να μετράει τρεις τίτλους, ενώ η ΑΕΚ στη μοναδική της παρουσία σε Final Four δεν τα είχε καταφέρει στον τελικό του 1998.

Από τη χώρα μας έχουν συμμετάσχει δύο ακόμα ομάδες σε Final-4 ο Άρης (1988, 1989, 1990) και ο ΠΑΟΚ (1993), αλλά αμφότερες αποκλείστηκαν στους ημιτελικούς.

Η πρώτη πεντάδα κατακτήσεων

Ομάδα Κατακτήσεις

Ρεάλ Μαδρίτης 11 (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 8 (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019)

Παναθηναϊκός 7 (1996-, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024)

Μακάμπι Τελ Αβίβ 6 (1977, 1981, 2001, 2004, 2005, 2014)

Βαρέζε 5 (1970, 1972, 1973, 1975, 1976)