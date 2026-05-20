Ρεάλ, ΤΣΣΚΑ και Παναθηναϊκός οι κορυφαίοι
Η αντίστροφη μέτρηση για την κούπα ξεκίνησε και το Onsports σας παρουσιάζει τις ομάδας με τους περισσότερους τίτλους στο παλμαρέ τους.
Συνολικά 22 ομάδες έχουν κατακτήσει μέχρι σήμερα το τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Πολυνίκης του θεσμού είναι η Ρεάλ Μαδρίτης που μετράει 11 κατακτήσεις, ενώ ακολουθεί η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με οκτώ.
Μετά τους Ρώσους, στην τρίτη θέση της λίστας, βρίσκεται η ομάδα του «τριφυλλιού» που έχει πανηγυρίσει 7 φορές την κατάκτηση του θεσμού και αμέσως μετά η Μακάμπι Τελ Αβίβ με 6 κατακτήσεις.
Οι «πράσινοι» είναι δεδομένα η πιο επιτυχημένη ελληνική ομάδα στο θεσμό, με τον Ολυμπιακό να μετράει τρεις τίτλους, ενώ η ΑΕΚ στη μοναδική της παρουσία σε Final Four δεν τα είχε καταφέρει στον τελικό του 1998.
Από τη χώρα μας έχουν συμμετάσχει δύο ακόμα ομάδες σε Final-4 ο Άρης (1988, 1989, 1990) και ο ΠΑΟΚ (1993), αλλά αμφότερες αποκλείστηκαν στους ημιτελικούς.
Η πρώτη πεντάδα κατακτήσεων
Ομάδα Κατακτήσεις
Ρεάλ Μαδρίτης 11 (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023)
ΤΣΣΚΑ Μόσχας 8 (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019)
Παναθηναϊκός 7 (1996-, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024)
Μακάμπι Τελ Αβίβ 6 (1977, 1981, 2001, 2004, 2005, 2014)
Βαρέζε 5 (1970, 1972, 1973, 1975, 1976)