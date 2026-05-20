Οι 4 «μονομάχοι» στην εντυπωσιακή αρένα του Telekom Center Athens

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η φετινή Euroleague φτάνει στο τέλος της με την αγωνία να «χτυπάει»… κόκκινο για το ποια ομάδα από τις τέσσερις φιναλίστ θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να πανηγυρίσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια ετοιμάζονται να «παλέψουν» για την κούπα με κάθε ομάδα στα… χαρτιά να ξεκινάει με 25% πιθανότητες για κατάκτηση.

Το Onsports σας παρουσιάζει τα ρόστερ που θα έχουν στα χέρια τους οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Γιώργος Μπαρτζώκας, Πέδρο Μαρτίνεθ και Σέρτζιο Σκαριόλο και θα δώσουν τη δική τους «μάχη» στο glass floor του Telekom Center Athens για να… γράψουν ιστορία.

Τα ρόστερ των τεσσάρων φιναλίστ

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

2 Ουέιντ Μπόλντγουιν

8 Τέιλεν Χόρτον Τάκερ

10 Μέλι Μαχμούτογλου

11 Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ

12 Νάντο Ντε Κολό

20 Ντεβόν Χολ

32 Άρτουρς Ζάγκαρς

1 Μέτεκαν Μπιρσέν

4 Νίκολο Μέλι

13 Ταρίκ Μπιμπέροβιτς

17 Ονουράλπ Μπιτίμ

18 Μίκαελ Γιάντουνεν

50 Μπόνιζ Κόλσον

00 Αρμάντο Μπέικοτ Τζούνιορ

30 Κρις Σίλβα

92 Κεμ Μπιρτς

Προπονητής: Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

0 Τόμας Ουόκαπ

1 Φρανκ Ντιλικίνα

5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης

11 Μόντε Μόρις

22 Τάιλερ Ντόρσεϊ

34 Κόρι Τζόσεφ

77 Σακίλ ΜακΚίσικ

3 Ταισον Ουόρντ

14 Σάσα Βεζένκοφ

16 Κώστας Παπανικολάου

25 Άλεκ Πίτερς

94 Εβάν Φουρνιέ

10 Μουστάφα Φαλ

33 Νίκολα Μιλουτίνοφ

45 Ντόντα Χολ

88 Ταϊρικ Τζόουνς

Προπονητής: Γιώργος Μπαρτζώκας

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

7 Φακούντο Καμπάτσο

12 Τεό Μαλεντόν

23 Σέρχιο Γιουλ

24 Αντρέ Φελίζ

0 Τρέι Λάιλς

1 Ντέιβιντ Κράμερ

6 Αλμπέρτο Αμπάλντε

9 Γκάμπριελ Πρότσιντα

11 Μάριο Χεζόνι

13 Ιζάν Αλμάνσα

14 Γκάμπριελ Ντεκ

17 Ίγκορ Αμόσοβ

33 Γκούναρ Γκίνβαλντς

8 Τσίμα Οκέκε

16 Ουσμάν Γκαρούμπα

22 Ουόλτερ Ταβάρες

25 Άλεξ Λεν

Προπονητής: Σέρχιο Σκαριόλο

ΒΑΛΕΝΘΙΑ

0 Μπράνκου Μπαντιό

2 Τζόζεπ Πουέρτο

5 Σέρχιο Ντε Λαρέα

6 Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι

8 Ζαν Μοντέρο

10 Ομάρι Μουρ

13 Ντάριους Τόμπσον

21Τόμας Τάλσις

32 Άιζακ Νόγκες

35 Άλεξ Μπράνκο

1 Κάμερον Τέιλορ

3 Νέιθαν Ρίβερς

7 Μπράξτον Κι

23 Χόρχε Κάροτ

4 χάιμε Πραντίγια

12 Νιλ Σακό

24 Μάθιου Κοστέλο

77 Γιάνκουμπα Σίμα

Προπονητής: Πέδρο Μαρτίνεθ