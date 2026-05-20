Σαν Σήμερα: «Όπως το '99...» - Το ιστορικό πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ (videos+photos)

Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη κάνει την αρχή στα πρωταθλήματα από την προηγούμενη χρονιά, έχοντας νικήσει όμως στους τελικούς τον ΠΑΟΚ.

Μια σειρά τελικών με τον Ολυμπιακό ήταν αυτή που θα του έδινε ακόμα περισσότερη ώθηση για τη μεγαλειώδη συνέχεια που ακολούθησε.

Αυτή η σειρά ήρθε το 1999 με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας κι από τη στιγμή που στα δυο πρώτα ματς στο ΣΕΦ είχαν καταφέρει να το διατηρήσουν, πίστευαν πως θα επέστρεφαν στους τίτλους.

Υπολόγιζαν όμως χωρίς τον παντοκράτορα Παναθηναϊκό, που πλέον είχε… τροχοδρομήσει για την απογείωση που θα ακολουθούσε τα επόμενα 20 χρόνια.

Οι «πράσινοι» με τον Λευτέρη Σούμποτιτς στον πάγκο και περισσότερους από 4.500 οπαδούς να είναι στο πλευρό τους μέσα στο ΣΕΦ, έκαναν μια συγκλονιστική εμφάνιση.

Με ηγέτη και πρώτο σκόρερ τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα που είχε 19 πόντους και άξιους συμπαραστάτες τους Ράτζα (12) και Τζεντίλε), το «τριφύλλι» επικράτησε 63-52 μέσα στο Φάληρο και έγραψε ιστορία!





Ολυμπιακός (Ίβκοβιτς): Κόμαζετς 9 (1), Γκολντγουάιρ 11 (1), Βούκσεβιτς 2, Παπανικολάου 6, Σούλης 1, Φασούλας, Τόμιτς 10 (1), Τάρλατς 10, Ρότζερς 4

Παναθηναϊκός (Σούμποτιτς): Αλβέρτης 3 (1), Κοχ, Παταβούκας, Οικονόμου 6 (1), Τζεντίλε 10 (1), Μποντίρογκα 19, Μπουντούρης 3 (1), Μπερκ 9, Ράτζα 12 (1).