Μουντιάλ 2026: Στο επίκεντρο καταγγελιών η FIFA για πωλήσεις μέσω ανεπίσημων πλατφορμών!

Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα προκαλούν οι καταγγελίες που φέρνουν τη FIFA στο επίκεντρο νέας διαμάχης σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων για αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με αφορμή μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που εμφανίζονται σε δευτερογενείς πλατφόρμες πώλησης.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο καθηγητής Οικονομικών Φλόριαν Έντερερ, μεγάλος αριθμός εισιτηρίων για την αναμέτρηση Σαουδική Αραβία – Πράσινο Ακρωτήριο στο Χιούστον διατίθεται μέσω της πλατφόρμας μεταπώλησης SeatGeek σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες που εμφανίζονται στα επίσημα κανάλια της FIFA.

Όπως επισημαίνει ο Έντερερ, εισιτήρια που στην επίσημη αγορά κοστολογούνται στα 700 δολάρια εμφανίζονται στην αγορά μεταπώλησης ακόμη και στα 200 δολάρια.

Το στοιχείο που του προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση δεν ήταν μόνο η διαφορά τιμής, αλλά και η διάταξη των διαθέσιμων θέσεων, όπως αναφέρουν οι «Times».

Όπως υποστηρίζει, αντί για μεμονωμένα ή διάσπαρτα εισιτήρια – κάτι που συνηθίζεται στη δευτερογενή αγορά – εντοπίστηκαν ολόκληρα μπλοκ καθισμάτων και συνεχόμενες σειρές θέσεων.

Υποψίες για οργανωμένη διάθεση αποθέματος

Ο καθηγητής εκτιμά ότι η εικόνα αυτή δεν παραπέμπει σε απλή μεταπώληση από φιλάθλους ή επαγγελματίες μεταπωλητές, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται με μαζική διοχέτευση απούλητων εισιτηρίων στη δευτερογενή αγορά.

Κατά την άποψή του, μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να επιτρέπει στη FIFA να διατηρεί επίσημα υψηλές τιμές στα δικά της κανάλια, αποφεύγοντας παράλληλα αντιδράσεις από καταναλωτές που έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια σε πολύ ακριβότερες τιμές.

Νέα πίεση προς τη FIFA

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί έρχονται σε μια περίοδο όπου η FIFA βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών σχετικά με ζητήματα τιμολόγησης και διαχείρισης εισιτηρίων.

Παράλληλα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η ίδια η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει επανειλημμένα προτρέψει τους φιλάθλους να αγοράζουν εισιτήρια αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της και να αποφεύγουν ανεπίσημες πλατφόρμες μεταπώλησης.

Ανησυχία για τους φιλάθλους

Ο Έντερερ υποστηρίζει ότι ενδεχόμενες μεγάλες διαφορές στις τιμές μπορεί να δημιουργήσουν αίσθημα αδικίας μεταξύ των φιλάθλων, ειδικά σε περιπτώσεις όπου δύο θεατές βρίσκονται δίπλα-δίπλα στο γήπεδο έχοντας πληρώσει εντελώς διαφορετικά ποσά για παρόμοιες θέσεις.

Παράλληλα, τονίζει πως σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ η νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών είναι ιδιαίτερα αυστηρή απέναντι σε πρακτικές που ενδέχεται να θεωρηθούν παραπλανητικές ή αδιαφανείς.

Μέχρι στιγμής ούτε η FIFA ούτε η SeatGeek έχουν τοποθετηθεί επίσημα για τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Ωστόσο, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τη διαφάνεια στη διαχείριση των εισιτηρίων μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και ενδέχεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όσο πλησιάζει η έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.