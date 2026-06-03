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Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως παλιά στο ΣΕΦ»

Η αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, για τις αποφάσεις των διαιτητών που έκριναν την πρώτη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. 

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως παλιά στο ΣΕΦ»
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Οι βολές 29-5. Ένα «φάουλ» που γράφτηκε ήδη στην ιστορία και υπέδειξε η Τσαρούχα. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε στο τέλος από τον Ολυμπιακό. Με την οργή να ξεχειλίζει στους «πράσινους» και δικαιολογημένα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε με τον δικό του τρόπο μέσω Instagram. Χωρίς ένταση, με αναρτήσεις του που απευθύνονταν στους υπεύθυνους όσων είδαν όλοι οι Έλληνες στο ΣΕΦ.

Ενώ το ματς έφτανε στο τέλος του, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» ανέφερε:

«Άκουσα καλά; 24-2 ήταν οι βολές; 25-3 είναι οι βολές; Φαντάζομαι ότι κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως φόραγε παλιά στο ΣΕΦ, ε; Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο... Δεν λέω την λέξη γιατί θα με τιμωρήσουν... Εγώ ταντιαθλητικό πάντως το είδα».

Στη συνέχεια, ενώ ο Ολυμπιακός ετοιμαζόταν να σουτάρει βολές και η Τσαρούχα έδινε την μπάλα στον παίκτη των «ερυθρόλευκων», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φώναζε: «MVP, MVP, MVP».

Τέλος, πόσταρε μια παλαιότερη φωτογραφία ενός εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός που είχε φορέσει μπλούζα με αριθμό βολών, αλλά με τα νούμερα της αναμέτρησης στο ΣΕΦ. Παράλληλα, ρώτησε τους φίλους των «ερυθρόλευκων» αν αισθάνονται περήφανοι για τη νίκη τους.

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