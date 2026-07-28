Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Ντιακιτέ η Ντουμπάι

Kαι επίσημα παίκτης της Nτουμπάι BC είναι ο Μαμαντί Ντιακιτέ, με την ομάδα από τα Εμιράτα να ανακοινώνει την συνεργασία των δυο πλευρών.

Ο 29χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ από τη Γουινέα (2.10μ.) έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα την περασμεη σεζόν με την φανέλα της Μπασκόνια και έκανε πολλές ομάδες να ενδιαφερθούν για την απόκτησή του.

Ο Ντιακιτέ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 8.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και ήταν 5ος μπλοκέρ της Ευρωλίγκας με 1.2 μέσο όρο ανά αγώνα.