Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Ντιακιτέ η Ντουμπάι

Παίκτης της ομάδας των ΗΑΕ είναι πλέον ο  29χρονος πάουερ-φόργουορντ.

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Ντιακιτέ η Ντουμπάι
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Kαι επίσημα παίκτης της Nτουμπάι BC είναι ο Μαμαντί Ντιακιτέ, με την ομάδα από τα Εμιράτα να ανακοινώνει την συνεργασία των δυο πλευρών.

Ο 29χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ από τη Γουινέα (2.10μ.) έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα την περασμεη σεζόν με την φανέλα της Μπασκόνια και έκανε πολλές ομάδες να ενδιαφερθούν για την απόκτησή του.

Ο Ντιακιτέ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 8.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και ήταν 5ος μπλοκέρ της Ευρωλίγκας με 1.2 μέσο όρο ανά αγώνα.

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