ΑΕΚ: Στην Ολλανδία ο Λόβρο Μάγιερ - Το πρόγραμμα μέχρι να ενσωματωθεί στην προετοιμασία

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγιερ στην ΑΕΚ έχει μπει στην τελική της ευθεία, καθώς ο Κροάτης διεθνής αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Ολλανδία, προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες διαδικασίες της συμφωνίας.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός δεν θα μεταβεί απευθείας στο Άπελντορν, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης. Αρχικά θα βρεθεί στο Άμστερνταμ, εκεί όπου έχουν προγραμματιστεί οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, καθώς και οι τελικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του από τη Βόλφσμπουργκ στην ΑΕΚ.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, ο Μάγιερ θα ταξιδέψει στο Άπελντορν για να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας, όπου τον περιμένουν ο Μάρκο Νίκολιτς, οι νέοι του συμπαίκτες και το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο.

Ωστόσο, οι πιθανότητες να δώσει το «παρών» στη σημερινή απογευματινή προπόνηση είναι περιορισμένες, καθώς το απαιτητικό πρόγραμμα της ημέρας δύσκολα θα επιτρέψει να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

Στην ΑΕΚ, πάντως, δεν υπάρχει ανησυχία για την αγωνιστική του ετοιμότητα. Ο Κροάτης άσος συμμετείχε κανονικά στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ από τον Ιούνιο, αγωνίστηκε σε τρεις φιλικές αναμετρήσεις και πέτυχε το πρώτο γκολ της γερμανικής ομάδας στα φετινά της φιλικά. Για τον λόγο αυτό εκτιμάται ότι δεν θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα προσαρμογής, με στόχο να τεθεί σύντομα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς και να ξεκινήσει την ενσωμάτωσή του στο νέο του ποδοσφαιρικό περιβάλλον.