Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Τιτραουί - Κοντά σε οριστικό deal με Σαρλερουά

Ο Γιασίν Τιτραουί βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού σχεδιασμού του Ολυμπιακού, με τις επαφές των «ερυθρόλευκων» με τη Σαρλερουά να παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την επίτευξη συμφωνίας για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή να μοιάζει πιο κοντά από ποτέ.

Όπως αναφέρει το βελγικό «sudinfo», η αρχική πρόταση του Ολυμπιακού, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, απορρίφθηκε από τη Σαρλερουά, η οποία αξίωνε ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Οι συζητήσεις, ωστόσο, συνεχίστηκαν και η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται πως έχει περιοριστεί αισθητά. Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι Πειραιώτες επέστρεψαν με βελτιωμένη πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μέσω μπόνους επίτευξης στόχων το συνολικό ποσό της συμφωνίας μπορεί να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές απαιτήσεις της βελγικής ομάδας.

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Τα μπόνους φέρεται να συνδέονται τόσο με τον αριθμό των αγώνων στους οποίους ο Αλγερινός χαφ θα αγωνιστεί ως βασικός με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όσο και με την πιθανή συμμετοχή των «ερυθρόλευκων» στη League Phase του Champions League.