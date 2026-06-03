Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματική «τιτανομαχία» ανάμεσα σε δύο ομάδες υψηλού επιπέδου, η ένταση δεν έλειψε ούτε στο φινάλε, με το αποτέλεσμα να κρίνεται στις λεπτομέρειες και τη διαιτησία να μπαίνει στο επίκεντρο της συζήτησης.

Με το σκορ στο 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού και περίπου 45 δευτερόλεπτα να απομένουν, καταγράφηκε φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς δόθηκε φάουλ υπέρ του Φουρνιέ σε διεκδίκηση με τον Ναν, σε στιγμή που οι «πράσινοι» θεώρησαν ότι δεν υπήρξε παράβαση. Ο Γάλλος γκαρντ ευστόχησε στη συνέχεια από τη γραμμή των βολών, διαμορφώνοντας το +4, που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ένταση μεταφέρθηκε εκτός παρκέ, στη φυσούνα, όπου υπήρξαν έντονες λεκτικές διαμαρτυρίες από ανθρώπους του Παναθηναϊκού προς τους διαιτητές, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις αποφάσεις του αγώνα. Οι αντιδράσεις αυτές αποτυπώθηκαν και στις δηλώσεις του Αταμάν στην ΕΡΤ, με το κλίμα να παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο.

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