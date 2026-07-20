Μουντιάλ 2026: Το «αστρονομικό» ποσό που θα πάρει η Ισπανία μετά την κατάκτηση του τροπαίου

Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια! Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έγραψε ιστορία, καθώς το βράδυ της Κυριακής σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 στον ουρανό του MetLife Stadium, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, εκτός από την ανεκτίμητη δόξα και το όνομα που έγραψε στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η «ρόχα» θα αποκομίσει και ένα τεράστιο οικονομικό όφελος, καθώς η FIFA επιβραβεύει την κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 θα γεμίσει τα ταμεία της Ισπανίας με το ποσό των 43.300.000 ευρώ.

Αναλυτικά τα ποσά

Νικητής: €43.300.000

Φιναλίστ: €28.600.000

3η θέση: €25.100.000

4η θέση: €23.400.000

Προημιτελικά: €15,5-17,5 εκατ.

Φάση των «16»: €10,5-13 εκατ.

Φάση των «32»: €9,5-10,5 εκατ.

Όμιλοι: €8-9 εκατ.