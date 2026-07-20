Μεντιλίμπαρ για Ναϊμέγκεν: «Σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος»

Τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League έμαθε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να τίθενται αντιμέτωποι με την ολλανδική Ναϊμέγκεν, με στόχο το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για την είσοδο στο League Phase.

Αναφερόμενος στον προσεχή αντίπαλο, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε μεταξύ άλλων πως είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη ομάδα, η οποία την σεζόν που μας πέρασε έκανε μια από τις καλύτερες χρονιές της ιστορίας της.

Αναλυτικά δήλωσε:

“Η Ναϊμέχεν είναι μία ολλανδική ομάδα, που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελλο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος.

Όμως είναι αλήθεια πως κι εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με ολλανδικές ομάδες. Το σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους.

Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες”.