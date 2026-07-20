«Βόμβα» από την Ισπανία: «Ο Χεζόνια ενημέρωσε τη Ρεάλ πως αποχωρεί για το NBA»

Το ταξίδι για την άλλη μεριά του Ατλαντικού θα ακολουθήσει όπως όλα δείχνουν ο Μάριο Χεζόνια, με δημοσιογράφο από την Ισπανία να αναφέρει πως ο Κροάτης ενημέρωσε την Ρεάλ Μαδρίτης πως θα κατατεθεί το buy-out των 900.000 που είχε στο συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει με προορισμό το NBA.

Η ρήτρα στο συμβόλαιο του 31χρονου έληγε σήμερα (20/7), με το σίριαλ να καταλήγει σε... happy end για την πλευρά του Χεζόνια, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει πως θέλει να φύγει από την Ισπανική πρωτέυουσα.

Όπως όλα δείχνουν, ο «Σούπερ Μάριο» θα επιστρέψει στον μαγικό κόσμο του NBA μετά από τη σεζόν 2019-20, όπου αγωνίστηκε στο Πόρτλαντ, λίγο πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Χεζόνια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρεάλ, έχοντας κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague.