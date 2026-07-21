Μεταγραφές: Στο Μοντερέι ο Πινέδα - «Ευγνώμων στον Αλμέιδα»

Ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται πλέον στο Μοντερέι, όπου θα ενσωματωθεί άμεσα στη νέα του ομάδα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά τη μεταγραφή του από την ΑΕΚ στους «ραγιάδος».

Ο Μεξικανός διεθνής εμφανίστηκε έτοιμος να ξεκινήσει δουλειά, υπογραμμίζοντας πως βασικός του στόχος είναι να συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας για την κατάκτηση τίτλων. Η επίσημη παρουσίασή του είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, οπότε και θα τεθεί στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα.

Αναφερόμενος στον προπονητή με τον οποίο συνεργάστηκε τόσο στην Τσίβας όσο και στην ΑΕΚ, κατακτώντας τίτλους, ο Πινέδα δήλωσε: «Πάντα ευγνώμων. Τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Ξέρω πώς εκφράζομαι γι’ αυτόν. Είναι κάποιος που αγαπώ πάντα περισσότερο και ξέρει πόσο τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Έχουμε έρθει σε μια ομάδα πρόθυμη να πετύχει σπουδαία πράγματα και θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, φέρνοντας χαρά σε αυτούς τους οπαδούς που το αξίζουν».

Για την επιμονή της Μοντερέι να τον αποκτήσει, ο Μεξικανός χαφ τόνισε: «Πάντα ενθουσιασμένος για τις προκλήσεις. Είμαι επίσης ευγνώμων για την προσπάθεια που καταβάλλει η Μοντερέι για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες μου και έρχομαι με μεγάλο ενθουσιασμό, για το σπουδαίο έργο που γίνεται. Έρχονται μεγάλα πράγματα και θα δουλέψουμε σκληρά, το οποίο είναι το πιο σημαντικό».

Κλείνοντας, ο Πινέδα ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του είναι να προσφέρει στην ομάδα μέσα από τη συλλογική προσπάθεια: «Ήρθα εδώ για να δουλέψω, να κάνω το καθήκον μου. Ξέρουμε ότι έχουμε σημαντικούς παίκτες και είμαι απλώς ένας ακόμη από αυτούς. Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά επειδή πρόκειται για ομαδική προσπάθεια και θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και την ομάδα, ώστε να μπορώ να είμαι βασικός».