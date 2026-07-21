Μονακό: Τελεσίγραφο για τη συμμετοχή της στο γαλλικό πρωτάθλημα

Η Μονακό βρίσκεται μπροστά σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς η παρουσία της στο νέο πρωτάθλημα της Γαλλίας παραμένει στον «αέρα». Η γαλλική Ομοσπονδία έχει θέσει ως καταληκτική ημερομηνία την 27η Ιουλίου, μέχρι την οποία ο σύλλογος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει την απαραίτητη οικονομική σταθερότητα για να αγωνιστεί στην Pro A.

Η αρχική απόφαση της DNCCG ήταν αρνητική, καθώς ο οικονομικός σχεδιασμός της Μονακό κρίθηκε ανεπαρκής για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της ομάδας. Η διοίκηση προσέφυγε κατά της απόφασης, όμως ούτε η έφεση άλλαξε τα δεδομένα. Αντίθετα, ζητήθηκαν επιπλέον εγγυήσεις και συγκεκριμένα στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι ο σύλλογος είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει η επικείμενη αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, με την «Helen Holdings» του Τζαμάλ Μάσμπερν να βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς της ομάδας. Οι αρμόδιες αρχές θέλουν να διαπιστώσουν ότι η συμφωνία βρίσκεται σε πραγματικό στάδιο υλοποίησης, ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση και πως η Μονακό θα έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει απρόσκοπτα τη σεζόν.

Το οικονομικό ζήτημα, πάντως, δεν περιορίζεται στον προϋπολογισμό της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνολικές οφειλές του συλλόγου ανέρχονται περίπου στα 24 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να παρουσιαστούν αξιόπιστες λύσεις και σαφείς εγγυήσεις.

Σε περίπτωση που η Μονακό δεν καταφέρει μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τότε κινδυνεύει με άμεσο αποκλεισμό από την Pro A. Μία εξέλιξη που θα προκαλούσε τεράστιο αντίκτυπο, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν σύλλογο με σημαντικές αγωνιστικές φιλοδοξίες και συμμετοχή στο EuroCup.