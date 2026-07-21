Ολυμπιακός: Κατέθεσε πρόταση για Ουόκαπ η Ντουμπάι - Την απέρριψαν αμέσως οι Πειραιώτες

Το μέλλον του Τόμας Ουόκαπ στον Ολυμπιακό παραμένει αβέβαιο, με το όνομα του Αμερικανού γκαρντ να βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής μεταγραφικής επικαιρότητας.

Οι δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της σεζόν δημιούργησαν έντονο προβληματισμό και φαίνεται πως έχουν επηρεάσει τη σχέση του με τους «ερυθρόλευκους».

Για την περίπτωσή του έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον η Ντουμπάι, η οποία θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον έμπειρο άσο.

Ωστόσο, για να ξεκινήσει οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση, ο Ολυμπιακός φέρεται να ζητά το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ ως buy out, δεδομένου ότι ο Ουόκαπ δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ομάδα του Ντουμπάι κατέθεσε πρόταση ύψους 600.000 ευρώ για την απόκτηση του Αμερικανού, με το συγκεκριμένο ποσό να προβλέπεται να καταβληθεί στον Ολυμπιακό σε δύο δόσεις. Ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να ενημέρωσε σχετικά τη διοίκηση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Η συγκεκριμένη προσφορά, πάντως, δεν κρίθηκε ικανοποιητική από την πλευρά του Ολυμπιακού και ως εκ τούτου δεν έγινε αποδεκτή. Έτσι, το τοπίο γύρω από την παραμονή του Γουόκαπ στο ΣΕΦ εξακολουθεί να παραμένει θολό, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.

Υπενθυμίζεται πως ο 34χρονος γκαρντ έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, καθώς ο Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε opt-in, έναντι 1,15 εκατομμυρίου ευρώ, εξασφαλίζοντας την παραμονή του για ακόμη έναν χρόνο.