· Ολυμπιακός

Αιχμές Ουόκαπ για Ολυμπιακό: «Πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί που σε εκτιμούν και σε πληρώνουν»

Δήλωση… όλο νόημα από τον παίκτη του Ολυμπιακού ο οποίος άφησε τα πάντα ανοικτά αναφορικά με το μέλλον του στον Πειραιά.

Αιχμές Ουόκαπ για Ολυμπιακό: «Πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί που σε εκτιμούν και σε πληρώνουν»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι επικείμενες μεταγραφές των Μοντέρο και ΜακΙντάιρ στον Ολυμπιακό φαίνεται πως προς το παρόν έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην ομάδα των «ερυθρόλευκων». Γιατί μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η… φασαρία που έχει δημιουργηθεί έπειτα από τη δήλωση του Τόμας Ουόκαπ ο οποίος από τη μία έκανε λόγο για σεβασμό, εκτίμηση και… χρήματα, ενώ την ίδια ώρα άφησε τα πάντα ανοικτά για το μέλλον του.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού με συνέντευξή του στο Eurohoops και στον Γιώργο Αδαμόπουλο αναφέρθηκε στο μέλλον του και η απάντησή του είχε μπόλικες… αιχμές για την ομάδα του Ολυμπιακού, αποδεικνύοντας στην πράξη πως κάτι υπάρχει στα αποδυτήρια του Πειραιά.

Όπως, χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος, ναι μεν υπάρχει από των ομάδα team option για την επόμενη χρονιά αλλά ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί πως το τέλος της καριέρας του θα είναι κάπου αλλού και όχι στο ΣΕΦ, αν δεν υπάρξουν οικονομικές αναπροσαρμογές. Προφανώς λόγω των όσων ακούγονται για τα συμβόλαια των Μοντέρο και ΜακΙντάιρ.

Κάτι ανάλογο, δηλαδή, που συμβαίνει και με την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ουόκαπ:

Έχεις συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ακόμη μια σεζόν, σωστά;

«Ναι, με δικαίωμα ανανέωσης από την ομάδα»

- Έχοντας γνωρίσει την επιτυχία στη Αθήνα, είναι αυτό το μέρος που θα ήθελες να ολοκληρώσεις την επαγγελματική σου καριέρα;

«Δεν θα το έλεγα αυτό. Θέλω να πω μας αρέσει εδώ, αλλά πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να σε σέβονται και να σε εκτιμούν. Σίγουρα μας αρέσει πολύ εδώ αλλά το να κερδίζεις τον σεβασμό από τον σύλλογο έχει να κάνει με το πώς σε εκτιμούν και σε πληρώνουν. Οπότε ναι, μας αρέσει εδώ».

COMMENTS
LATEST NEWS
12:38 MVP

Το custom Ram TRX του Trae Young είναι η σωστή πλευρά της υπερβολής

12:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τεράστιες «αιχμές» Γιανάι: «Σήψη και διαφθορά, θα καθαρίσουμε το σύστημα - Μένει ο Ιτούδης»

12:20 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το «αντίο» στον Τάκη Γκώνια

12:18 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η πρώτη μέρα των Τσάπρα και Πένια στην Ολλανδία - Η ομιλία του Ισπανού (vid)

12:09 EUROLEAGUE

Αιχμές Ουόκαπ για Ολυμπιακό: «Πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί που σε εκτιμούν και σε πληρώνουν»

12:08 SUPER LEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Λόβρεν ο ΠΑΟΚ: «Θα είσαι πάντα ένας φίλος»

12:04 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Μία… ανάσα από συμφωνία με Ελουστόνδο

12:04 SUPER LEAGUE

«Θλίψη» για τον Τάκη Γκώνια: Τα συλλυπητήρια ΕΠΟ, Super League και ομάδων

11:59 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ηρακλής: Επίσημο το deal με Τσιντώτα - Ανακοινώθηκε η απόκτησή του

11:47 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πανδαισία τερμάτων! Όλα τα γκολ της 2ης αγωνιστικής

11:30 BET ON

Τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με Super ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:22 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ιστορικό ρεκόρ για Μόντριτς και αποθέωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας