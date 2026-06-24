Αιχμές Ουόκαπ για Ολυμπιακό: «Πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί που σε εκτιμούν και σε πληρώνουν»

Οι επικείμενες μεταγραφές των Μοντέρο και ΜακΙντάιρ στον Ολυμπιακό φαίνεται πως προς το παρόν έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην ομάδα των «ερυθρόλευκων». Γιατί μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η… φασαρία που έχει δημιουργηθεί έπειτα από τη δήλωση του Τόμας Ουόκαπ ο οποίος από τη μία έκανε λόγο για σεβασμό, εκτίμηση και… χρήματα, ενώ την ίδια ώρα άφησε τα πάντα ανοικτά για το μέλλον του.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού με συνέντευξή του στο Eurohoops και στον Γιώργο Αδαμόπουλο αναφέρθηκε στο μέλλον του και η απάντησή του είχε μπόλικες… αιχμές για την ομάδα του Ολυμπιακού, αποδεικνύοντας στην πράξη πως κάτι υπάρχει στα αποδυτήρια του Πειραιά.

Όπως, χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος, ναι μεν υπάρχει από των ομάδα team option για την επόμενη χρονιά αλλά ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί πως το τέλος της καριέρας του θα είναι κάπου αλλού και όχι στο ΣΕΦ, αν δεν υπάρξουν οικονομικές αναπροσαρμογές. Προφανώς λόγω των όσων ακούγονται για τα συμβόλαια των Μοντέρο και ΜακΙντάιρ.

Κάτι ανάλογο, δηλαδή, που συμβαίνει και με την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ουόκαπ:

Έχεις συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ακόμη μια σεζόν, σωστά;

«Ναι, με δικαίωμα ανανέωσης από την ομάδα»

- Έχοντας γνωρίσει την επιτυχία στη Αθήνα, είναι αυτό το μέρος που θα ήθελες να ολοκληρώσεις την επαγγελματική σου καριέρα;

«Δεν θα το έλεγα αυτό. Θέλω να πω μας αρέσει εδώ, αλλά πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να σε σέβονται και να σε εκτιμούν. Σίγουρα μας αρέσει πολύ εδώ αλλά το να κερδίζεις τον σεβασμό από τον σύλλογο έχει να κάνει με το πώς σε εκτιμούν και σε πληρώνουν. Οπότε ναι, μας αρέσει εδώ».