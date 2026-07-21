Μίλαν: Θυμίζει... Αθήνα η νέα φανέλα των «ροσονέρι» (pic)

Με μότο «από τις στάχτες στην Αθήνα» παρουσίασε την νέα εκτός έδρας εμφάνισή της η Μίλαν μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Η Μίλαν επέλεξε να τιμήσει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών από την τελευταία της κατάκτηση του Champions League.

Τον προσεχή Μάιο θα έχουν περάσει 20 χρόνια από εκείνη τη σπουδαία βραδιά του 2007, όταν οι «ροσονέρι» επικράτησαν με 2-1 της Λίβερπουλ στον τελικό που φιλοξενήθηκε στο ΟΑΚΑ και σήκωσαν για έβδομη φορά στην ιστορία τους το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η συγκεκριμένη επιτυχία αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για την εκτός έδρας εμφάνιση της ιταλικής ομάδας, η οποία παραπέμπει στη θρυλική βραδιά της Αθήνας.