· Ρεάλ Μαδρίτης

«Κλείνει τον Γιάντουνεν η Ρεάλ Μαδρίτης»

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μίκαελ Γιάντουνεν φέρεται να βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης.

«Κλείνει τον Γιάντουνεν η Ρεάλ Μαδρίτης»
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Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως είχε προνοήσει για την αποχώρηση του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ, καθώς έχει ήδη εντοπίσει τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του.

Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Χαβιέ Μολέρο, πληροφορία που επιβεβαιώνεται και από άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά Μέσα, ο 26χρονος Φινλανδός φόργουορντ Μίκαελ Γιάντουνεν βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στη «Βασίλισσα».

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο Γιάντουνεν θα ενισχύσει τη γραμμή των φόργουορντ της Ρεάλ, όπου θα συναντήσει τους Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό και Χάιμε Πραντίγια, αποτελώντας ουσιαστικά μία από τις βασικές προσθήκες της ομάδας μετά την αποχώρηση του Χεζόνια.

Ο Φινλανδός άφησε θετικές εντυπώσεις τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Στη EuroLeague κατέγραψε κατά μέσο όρο 5,2 πόντους και 3,2 ριμπάουντ σε περίπου 19 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα ολοκλήρωσε τη σεζόν με 7 πόντους και 3,3 ριμπάουντ ανά αγώνα.

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