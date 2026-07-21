Ολυμπιακός: Κοντά στην απόκτηση του Ντιέγκο Ρίκο για τα αριστερά

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιέγκο Ρίκο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ισπανία.

Όπως επισημαίνεται, οι επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας να συζητούνται με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ, ο οποίος αποτελεί την επιλογή των «ερυθρόλευκων» για την ενίσχυση της συγκεκριμένης θέσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία των δύο πλευρών αναμένεται να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ρίκο έμεινε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Χετάφε, με την οποία την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 30 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ισπανίας. Συνολικά αγωνίστηκε για 1.964 λεπτά, ενώ αντίκρισε τέσσερις κίτρινες κάρτες.

Ο Ισπανός αμυντικός έχει ύψος 1,83 μέτρα, αγωνίζεται με το αριστερό πόδι και, εκτός από τη θέση του αριστερού μπακ, μπορεί να προσφέρει λύσεις και στο κέντρο της άμυνας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μπόρνμουθ, Λεγανές και Σαραγόσα.