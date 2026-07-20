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Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαρσάμη

Στην 12η του μεταγραφή προχώρησε ο Πανσερραϊκός.

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαρσάμη
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Ο Πανσερραϊκός προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του μεταγραφικού του πλάνου, προσθέτοντας ακόμη έναν ποδοσφαιριστή στο δυναμικό του ενόψει της νέας σεζόν στη Super League 2.

Οι Σερραίοι επισημοποίησαν την απόκτηση του Βασίλη Βαρσάμη, με τον Έλληνα χαφ να γίνεται το 12ο μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού για την ομάδα.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, ο Πανσερραϊκός ενισχύει τις επιλογές του στη μεσαία γραμμή, συνεχίζοντας την προσπάθεια δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού συνόλου.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Βαρσάμη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 26/10/2007, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και ανήκε στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο, αγωνιζόμενος στην Β’ ομάδα.

Νωρίτερα αγωνιζόταν στην ΑΕΛ με την οποία έκανε τις πρώτες του επαγγελματικές συμμετοχές, προερχόμενος από τα τμήματα υποδομής της ομάδας.

Βασίλη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».

https://www.instagram.com/p/DbBJ4AJDdCB/
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