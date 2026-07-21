Ισπανία: Θέλει να δέσει Λουίς ντε λα Φουέντε μέχρι το 2030

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του Λουίς ντε λα Φουέντε, με την ισπανική ομοσπονδία να σχεδιάζει την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2030.

Το συμβόλαιο του 65χρονου τεχνικού έχει ισχύ μέχρι το 2028, όμως η RFEF σκοπεύει να ξεκινήσει συζητήσεις για νέα συμφωνία διάρκειας δύο επιπλέον ετών. Η πρόθεση αφορά όχι μόνο τον Ντε λα Φουέντε, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού επιτελείου, με στόχο να διατηρηθεί η συνέχεια του επιτυχημένου αγωνιστικού πλάνου.

Ο Ισπανός προπονητής θεωρείται ένας από τους βασικούς συντελεστές της παγκόσμιας επιτυχίας της «ρόχα». Η Ισπανία πραγματοποίησε σταθερή πορεία σε όλη τη διοργάνωση και κατέκτησε το τρόπαιο, επικρατώντας με 1-0 της Αργεντινής στον τελικό. Στην πορεία προς την κορυφή είχε προηγηθεί η πρόκριση απέναντι στο Βέλγιο και τη Γαλλία, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα.

Ο Ντε λα Φουέντε βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Ισπανίας από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν διαδέχθηκε τον Λουίς Ενρίκε. Από τότε δημιούργησε έναν σταθερό αγωνιστικό κορμό, έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ποδοσφαιριστές της νέας γενιάς και οδήγησε τη «ρόχα» στην κατάκτηση του Euro 2024, αλλά και του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομοσπονδίας, το θέμα της ανανέωσης αναμένεται να προχωρήσει μετά το τέλος του καλοκαιριού, χωρίς βιασύνη και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στόχος είναι ο Λουίς ντε λα Φουέντε να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Ισπανίας, οδηγώντας την ομάδα τόσο στο Euro 2028 όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσουν η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο.