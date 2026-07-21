Ολυμπιακός: Εσπόζιτο και Εουστάκιο για τα χαφ, κοντά και ο Σάλιακας

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν, με τη μεσαία γραμμή να αποτελεί βασικό άξονα της μεταγραφικής του ενίσχυσης. Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν δύο ποδοσφαιριστές για τον άξονα, οι οποίοι θα προσθέσουν δημιουργία, ποιότητα και μεγαλύτερη παρουσία στο επιθετικό τρίτο.

Ψηλά στη λίστα βρίσκεται ο Εντού Εσπόζιτο, ο οποίος φέρεται να αποτελεί προσωπική επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο 30χρονος μέσος της Εσπανιόλ γνωρίζει πολύ καλά τον Βάσκο τεχνικό από τη συνεργασία τους στην Έιμπαρ και διαθέτει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητούν οι Πειραιώτες.

Η περίπτωσή του, πάντως, μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο και η Εσπανιόλ δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να τον παραχωρήσει χωρίς σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, έχοντας και τη θετική εισήγηση του Μεντιλίμπαρ.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η περίπτωση του Στέφεν Εουστάκιο. Ο 29χρονος διεθνής Καναδός ανήκει στην Πόρτο, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο είναι διαθέσιμος προς παραχώρηση. Οι απαιτήσεις της πορτογαλικής ομάδας φτάνουν περίπου τα 5 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν θεωρείται απαγορευτικό εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να προχωρήσει.

Ο Εουστάκιο διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, ενώ έχει αγωνιστεί και με την εθνική Καναδά στο Μουντιάλ. Ξεχωρίζει για την ποιότητα στις μεταβιβάσεις, την ένταση στο παιχνίδι του και την ικανότητά του να καλύπτει περισσότερους από έναν ρόλους στον χώρο του κέντρου, στοιχεία που αξιολογούνται θετικά από τους «ερυθρόλευκους».

Στη μεταγραφική λίστα παραμένει και ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο 27χρονος χαφ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τον Ολυμπιακό, όμως οι δύο σοβαροί τραυματισμοί που έχει υποστεί στο γόνατο αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην αξιολόγηση της περίπτωσής του.

Την ίδια ώρα, ο Μανώλης Σάλιακας βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα «ερυθρόλευκα». Ο Ολυμπιακός περιμένει την τελική απάντηση της Ζανκτ Πάουλι στην πρόταση που έχει καταθέσει για τον 29χρονο δεξιό μπακ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Ο Έλληνας διεθνής προορίζεται να συνθέσει το δίδυμο της δεξιάς πλευράς της άμυνας μαζί με τον Μαφέο.

Όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, ο Στέφαν Ορτέγκα παραμένει η βασική επιλογή. Οι τελικές αποφάσεις, ωστόσο, θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της υπόθεσης του Κωνσταντίνου Τζολάκη, καθώς ο Γερμανός γκολκίπερ προορίζεται για βασικός μόνο σε περίπτωση αποχώρησης του Έλληνα διεθνούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις.