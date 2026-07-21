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Λεσόρ: Το συγκινητικό μήνυμα στον Οσμάν μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό

Ο Ματίας Λεσόρ αποχαιρέτησε τον Τζέντι Όσμαν μετά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, στέλνοντάς του δημόσια τις ευχές του μέσω Instagram.

Λεσόρ: Το συγκινητικό μήνυμα στον Οσμάν μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό
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Ο Τζέντι Όσμαν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς μετά από δύο χρόνια στην ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Τούρκου φόργουορντ στον «Δικέφαλο», ο Ματίας Λεσόρ θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα δημόσιο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γάλλος σέντερ, με τον οποίο συνυπήρξαν στον Παναθηναϊκό και ανέπτυξαν πολύ καλή σχέση, δημοσίευσε ένα story στο Instagram, αποκαλώντας τον Όσμαν «αδερφό» και εκφράζοντας τις ευχές του για τη συνέχεια της καριέρας του.

«Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου», έγραψε ο Λεσόρ, συνοδεύοντας το μήνυμά του με βίντεο του μέχρι πρότινος συμπαίκτη του.

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