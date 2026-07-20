Super League 2: Καλύτερος προπονητής στο Νότο ο Χριστοφιλέας

Με τον καλύτερο τρόπο εξαργύρωσε την περσινή του καταπληκτική πορεία στο τιμόνι της Ελλάς Σύρου ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας.

Ο Έλληνας προπονητής έλαβε το βραβείο του καλύτερου προπονητή στον Νότιο όμιλο της Super League 2, ενώ την επόμενη σεζόν θα έχει την ευκαιρία αλλά και το βάρος να οδηγήσει την Καλαμάτα στην Super League 1 μετά από 25 ολόκληρα χρόνια.

Ο 41χρονος τεχνικός ανέλαβε πέρυσι το δύσκολο έργο να αναλάβει τα ηνία της Ελλάς Σύρου, στην πρώτη σεζόν της ομάδας των Κυκλάδων σε επαγγελματική κατηγορία. Ο Χριστοφιλέας τα κατάφερε περίφημα, με την Ελλάς να τερματίζει στην πρώτη θέση των play-outs και να παραμένει στην κατηγορία.

Αναλυτικά τα βραβεία της Super League 2 την περσινή σεζόν: