· Παναθηναϊκός

Αποχαιρέτησε τον Όσμαν ο Λεσόρ: «Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου»

Με ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ματίας Λεσόρ αποχαιρέτησε τον πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Τζέντι Όσμαν και του ευχήθηκε τα καλύτερα ενόψει της συνέχειας.

Αποχαιρέτησε τον Όσμαν ο Λεσόρ: «Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου»
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Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα είναι από το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) ο Τζέντι Όσμαν, με τον Τούρκο φόργουορντ να παρουσιάζεται στο PAOK Sports Arena, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση από 2.000 φιλάθλους του «Δικεφάλου».

Ο 31χρονος άφησε πίσω του το κεφάλαιο Παναθηναϊκός AKTOR, με έναν πρώην συμπαίκτη του όμως, τον Ματίας Λεσόρ εν προκειμένου να του εύχεται τα καλύτερα για την συνέχεια της καριέρας του.

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γάλλος σέντερ ανάρτησε ένα βίντεο με τις κορυφαίες στιγμές του Όσμαν από τη θητεία του στο «τριφύλλι», γράφοντας στα σέρβικα: «Όλα τα καλύτερα, αδερφέ μου...».

story lessort

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