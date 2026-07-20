Έσκασε η «βόμβα»: Στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029 ο Όσμαν

Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Τζέντι Όσμαν, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Τούρκου φόργουορντ μέχρι το 2029.

Ο 31χρονος κατέφθασε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του «Δικεφάλου», ενώ σήμερα (20/7) αναμένεται να γίνει και η επίσημη παρουσίασή του στην PAOK Sports Arena (18:30).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον αθλητή Cedi Osman, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 2028-29”.