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Έσκασε η «βόμβα»: Στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029 ο Όσμαν

Την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με τον Τούρκο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Έσκασε η «βόμβα»: Στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029 ο Όσμαν
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Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Τζέντι Όσμαν, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Τούρκου φόργουορντ μέχρι το 2029.

Ο 31χρονος κατέφθασε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του «Δικεφάλου», ενώ σήμερα (20/7) αναμένεται να γίνει και η επίσημη παρουσίασή του στην PAOK Sports Arena (18:30).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον αθλητή Cedi Osman, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 2028-29”.

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