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ΠΑΟΚ: Η μέρα και η ώρα παρουσίασης του Τζέντι Όσμαν

Με ενημέρωσή της, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστή την ώρα και το μέρος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν.

ΠΑΟΚ: Η μέρα και η ώρα παρουσίασης του Τζέντι Όσμαν
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Στον αστερισμό του Τζέντι Όσμαν κινείται ολόκληρος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ μέσω δημοσίευσης στα social media να κάνει γνωστή την ώρα και το μέρος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου φόργουορντ.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα (20/7) και ώρα 18:30 στην PAOK Sports Arena, ο 31χρονος σταρ επρόκειτο να συστηθεί στο κοινό του «Δικεφάλου του βορρά».

Η απόκτηση του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό AKTOR έχει ταράξει τα νερά του ελληνικού και όχι μόνο μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ να κάνει αισθητές τις προθέσεις του για ευρωπαϊκή καταξίωση από την επόμενη κιόλας σεζόν.

Δείτε το video της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

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