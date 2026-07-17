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«Βόμβα» από τον προπονητή της Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης - Τον περιμένω την άλλη εβδομάδα»

Σε μια δήλωση βόμβα προχώρησε ο προπονητής της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς, ο οποίος ανέφερε πως η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό είναι κατά 95% κλεισμένη.

«Βόμβα» από τον προπονητή της Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης - Τον περιμένω την άλλη εβδομάδα»
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Προ των πυλών της Χαλ Σίτι φαίνεται να βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης, με την Χαλ να ενδιαφέρεται έντονα για τον 23χρονο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Η Άγγλοι έχουν ρίξει ένα σημαντικό ποσό στο τραπέζι για την απόκτηση του Τζολάκη, ενώ ο τεχνικός της ομάδας, Σεργκέι Γιακίροβιτς αποκάλυψε πως η μεταγραφή είναι κατά 95% κλεισμένη και πως τον περιμένει να ενσωματωθεί στις τάξεις της ομάδας του την ερχόμενη εβδομάδα.

Η χρηματιστηριακή αξία του βάσει Transfermarkt ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την περσινή σεζόν, ο Τζολάκης κατέγραψε συνολικά 43 εμφανίσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 23 παιχνίδια.

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