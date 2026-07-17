Μεγάλη απώλεια και μάξιμουμ κέρδος με Πινέδα, αλλά το πραγματικό στοίχημα έρχεται τώρα για την ΑΕΚ!

Η υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα κλείνει για την ΑΕΚ… Όσο κι αν είναι λογικό να υπάρχει συναισθηματική φόρτιση όταν αποχωρεί ένας ποδοσφαιριστής που αποτέλεσε σημείο αναφοράς τα τελευταία χρόνια, καλό είναι να βλέπουμε τα δεδομένα όπως πραγματικά είναι κι όχι όπως θα θέλαμε να είναι.

Ο Πινέδα δεν ήταν ένας παίκτης που η ΑΕΚ αποφάσισε να... βγάλει στο σφυρί. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής με ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για τις ομάδες της πατρίδας του. Από τη στιγμή που η Μοντερέι αποφάσισε να καταβάλει αυτό το ποσό, η «Ένωση» δεν είχε τη δυνατότητα να ζητήσει περισσότερα ή να αποτρέψει τη μεταγραφή. Χωρίς αμφιβολία η διαφορά σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι ήταν η παρουσία του Ματίας Αλμέιδα στην τεχνική ηγεσία των «Ραγιάδος».

Από εκεί και πέρα, υπήρχε ακόμα μία παράμετρος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ενδεχομένως τον πιο σημαντικό. Ο ίδιος ο Πινέδα εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στο Μεξικό για προσωπικούς λόγους. Όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει πάρει μια τόσο ξεκάθαρη απόφαση για το επόμενο βήμα της καριέρας και της ζωής του, δύσκολα μπορεί μια ομάδα να αλλάξει τα δεδομένα, ειδικά όταν πληρούνται κι οι οικονομικές προϋποθέσεις του συμβολαίου του.

Κάπου εδώ, όμως, σταματά η συζήτηση για την πώληση κι αρχίζει η πραγματικά σημαντική κουβέντα.

Η ΑΕΚ πήρε το μέγιστο οικονομικό αντάλλαγμα που μπορούσε να εξασφαλίσει. Τα 8.000.000 ευρώ ήταν το «ταβάνι» της συγκεκριμένης υπόθεσης και αυτό εισπράττει. Επομένως, η αξιολόγηση της διοίκησης και του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν μπορεί να γίνει με βάση το αν έφυγε ο Πινέδα. Θα γίνει από τις κινήσεις και την ετοιμότητα που θα δείξουν, όσον αφορά στον αντικαταστάτη του.

Γιατί ο Πινέδα δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται εύκολα. Ήταν ο παίκτης που μπορούσε να προσφέρει ένταση, ισορροπία, δημιουργία και να υπηρετήσει περισσότερους από έναν ρόλους στη μεσαία γραμμή. Το κενό που αφήνει, ενδεχομένως να μην καλύπτεται μόνο με ένα όνομα, αλλά με έναν συνολικό σχεδιασμό.

Ήδη υπήρχε η αίσθηση ότι η ΑΕΚ χρειαζόταν ενίσχυση στον άξονα. Μετά την αποχώρηση του Μεξικανού, αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα πιο έντονη. Η προσθήκη ενός ποιοτικού «οκταριού» μοιάζει απαραίτητη, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί και μία ακόμα λύση με πιο ανασταλτικά χαρακτηριστικά, ώστε ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει τις ισορροπίες που επιθυμεί.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, άλλωστε, καμία ομάδα που θέλει να εξελίσσεται δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική ότι κανένας ποδοσφαιριστής δεν πωλείται. Οι μεταγραφικοί κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν, ακόμα και για τους κορυφαίους. Αυτό που ξεχωρίζει τους συλλόγους που παραμένουν σε υψηλό επίπεδο είναι η ικανότητά τους να προετοιμάζουν εγκαίρως την επόμενη ημέρα και να βρίσκουν τις σωστές λύσεις.

Ο Πινέδα αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στην ΑΕΚ. Ήταν βασικό μέλος μιας ομάδας που πανηγύρισε τίτλους και αποτέλεσε έναν από τους πιο σταθερούς πρωταγωνιστές της τα τελευταία χρόνια. Η ιστορία του στην «Ένωση» ολοκληρώνεται με θετικό πρόσημο κι η επιλογή του να επιστρέψει στην πατρίδα του είναι κάτι που αξίζει να γίνει σεβαστό, ανεξάρτητα από το πώς το αξιολογεί ο καθένας.

Το πραγματικό ερώτημα, όμως, δεν είναι γιατί έφυγε ο Πινέδα. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η ΑΕΚ θα καταφέρει να μετατρέψει μια αναγκαστική απώλεια σε ευκαιρία ανανέωσης κι ενίσχυσης. Εκεί, θα κριθούν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέ Ριμπάλτα και συνολικά ο σχεδιασμός της ΑΕΚ όσον αφορά στην ερχόμενη σεζόν. Κι αυτή είναι μια συζήτηση που μόλις ξεκίνησε...