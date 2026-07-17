Φενέρμπαχτσε: Επίσημα παίκτης της ο Ουίλ Κλάιμπερν

Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε στην ολοκλήρωση ακόμα μίας σημαντικής μεταγραφής, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου Αμερικανού φόργουορντ.

Ο Κλάιμπερν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, αφήνοντας την Μπαρτσελόνα για να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είχε ουσιαστικά «κλειδώσει» τις προηγούμενες ημέρες και απέμεναν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με τη Φενέρμπαχτσε να επισημοποιεί τη συνεργασία της με τον Κλάιμπερν.

Με την προσθήκη του Αμερικανού φόργουορντ, η τουρκική ομάδα ενισχύει ακόμη περισσότερο το ρόστερ της, προσθέτοντας έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία και πολυετή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο της Euroleague.