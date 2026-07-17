· Ρεάλ Μαδρίτης

Σημαντική ενίσχυση για τη Ρεάλ: Ανακοίνωσε τον Καμπαρό

Την απόκτηση του Τίμοθι Λουαού-Καμπαρό ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Γάλλο γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την «Βασίλισσα».

Σημαντική ενίσχυση για τη Ρεάλ: Ανακοίνωσε τον Καμπαρό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τίμοθι Λουαού-Καμπαρό, με την «Βασίλισσα» να προσθέτει στο ρόστερ της έναν από τους καλύτερους σκόρερ της περσινής EuroLeague.

Μετά την αποδέσμευσή του από την Μπασκόνια, ο 31χρονος διάλεξε τη Ρεάλ ως τον επόμενο σταθμό του, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους «μερένχες».

Την περσινή σεζόν στην EuroLeague μέτρησε κατά μέσο όρο 18.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 36 αναμετρήσεις.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:40 GREEK BASKET LEAGUE

Ρόμπινσον Ερλ: «Τιμή μου να παίξω για τον Άρη – Με κέρδισε το όραμα των Σπανούλη και Ζήση»

18:22 EUROLEAGUE

«Καίγεται» να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μάριο Χεζόνια

18:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Σαμσούνσπορ για Φαν Ντρόγκελεν – Άμεσα στην Αθήνα ο παίκτης

17:50 NBA

Αντετοκούνμπο σε δημοσιογράφο: «Της είπα ψέματα ότι δεν την συμπαθώ!» – Η ατάκα στα ελληνικά

17:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Για πάντα στη Λίβερπουλ ο Σόμποσλαϊ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2031

17:17 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Έντονος προβληματισμός λόγω του καπνού που έχει σκεπάσει το γήπεδο του τελικού!

17:05 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Η μέρα και η ώρα παρουσίασης του Τζέντι Όσμαν

16:41 SUPER LEAGUE

«Βόμβα» από τον προπονητή της Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης - Τον περιμένω την άλλη εβδομάδα»

16:34 EUROLEAGUE

Σημαντική ενίσχυση για τη Ρεάλ: Ανακοίνωσε τον Καμπαρό

16:04 OPINION

Μεγάλη απώλεια και μάξιμουμ κέρδος με Πινέδα, αλλά το πραγματικό στοίχημα έρχεται τώρα για την ΑΕΚ!

16:02 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε Φουρτάδο ο Βόλος

15:51 MVP

Παραδόξως ο Κάιλ Κούζμα έκανε την πιο "down to earth" δήλωση της χρονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας