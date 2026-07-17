Σημαντική ενίσχυση για τη Ρεάλ: Ανακοίνωσε τον Καμπαρό

Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τίμοθι Λουαού-Καμπαρό, με την «Βασίλισσα» να προσθέτει στο ρόστερ της έναν από τους καλύτερους σκόρερ της περσινής EuroLeague.

Μετά την αποδέσμευσή του από την Μπασκόνια, ο 31χρονος διάλεξε τη Ρεάλ ως τον επόμενο σταθμό του, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους «μερένχες».

Την περσινή σεζόν στην EuroLeague μέτρησε κατά μέσο όρο 18.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 36 αναμετρήσεις.